Ä¸»ÒÅÅÅ´¡Ö¤Þ¤º¤¤ËÀ¡×¤¬ÇúÇä¤ì¡ª½é´üÀ¸»º£³ËüËÜ´°Çä¡¢ÂçÁý»º¤Î¥Ò¥ß¥Ä
¡¡ÀéÍÕ¸©Ä¸»Ò»Ô¤Î¥í¡¼¥«¥ëÅ´Æ»¡ÖÄ¸»ÒÅÅÅ´¡ÊÄ¸ÅÅ¡Ë¡×¤¬£¸·î£³Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¡Ö¤Þ¤º¤¤ËÀ¡×¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½é´üÀ¸»ºÊ¬¤Î£³ËüËÜ¤Ï£²£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë´°Çä¡£Í½ÁÛ°Ê¾å¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤Ë£±£µËüËÜ¤ÎÁý»º¤ò·è¤á¤¿¤¬À¸»º¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢¸½ºß¤ÏÆþ²ÙÂÔ¤Á¤Î¾õÂÖ¤À¡£
¡¡Åö½é¤Ï¸¶ºàÎÁ¤Ë¡Öµí¤Î¤è¤À¤ì¡×¤È½ñ¤¯¤Ê¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤Þ¤º¤¤¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¤¤¤¦°Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö·Ð±Ä¤¬¤Þ¤º¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤¿¤á¡¢¤à¤·¤í¤ª¤¤¤·¤¤¥³¡¼¥ó¥Ý¥¿¡¼¥¸¥åÌ£¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¥Û¥é¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò½Ð¤½¤¦¤È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤¢¤ëÃøÌ¾Ì¡²è²È¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Í·¤Ó¿´¤âËþºÜ¤Î¡ÈÇúÇä¤ì¤ª²Û»Ò¡É¤Ï£¹·î£·Æü¤ËÈÎÇä¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤Þ¤º¤¤ËÀ¤Ï£±ËÜ£µ£°±ß¡£È¯Çä¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤Ì¤ìÀùÌß¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿Ä¸»ÒÅÅÅ´¤Ç¡¢¡Ö·Ð±Ä¤¬¤Þ¤º¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¼«µÔÅª¤Ê¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤ÇÈ¯ÇäÁ°¤«¤éÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¤¤ËÀ¤ÏÀéÍÕ¸©Æâ¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»ÒÀ½Â¤²ñ¼Ò¤ËÀ¸»º¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£È¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½é²ó¤Ï£³ËüËÜ¤òÃíÊ¸¡£È¯ÇäÆü¤Î£¸·î£³Æü¤Ï£±Ëü£µ£°£°£°ËÜ¤òÆþ²Ù¤·¡¢¸¤ËÊ±Ø¡ÊÄ¸»Ò»Ô¸¤ËÊºë¡Ë¤ÈÅÚ»ºÉÊÄ¾ÇäÅ¹¡Ö¤Ì¤ìÀùÌß±Ø¡×¡ÊÆ±»Ô¾®ÉÍÄ®¡Ë¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢£²£´»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢£¸Æü¤Ë£·£°£°£°ËÜ¡¢£±£¸Æü¤Ë£µ£°£°£°ËÜ¡¢£²£µÆü¤Ë¤Ï»Ä¤ê£³£°£°£°ËÜ¤òÈÎÇä¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂ¨´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÝËÜ¾¡µª¼ÒÄ¹¡Ê£µ£¶¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î²Æ¤ÏÌÔ½ë¤Ç¡¢¤Ì¤ìÀùÌß¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬Íî¤Á¤¿¤¬¡¢¤Þ¤º¤¤ËÀ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ö£±£¸Æü¤Ï¸¤ËÊ±ØÁ°¤Ë£²£°£°¿Í¤Î¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤Ì¤ìÀùÌß±Ø¤â³«Å¹°ÊÍè¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÃó¼Ö¾ì¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¡¢Â¾¤Î¾¦ÉÊ¤â¤´¤Ã¤Ã¤½¤ê¤ÈÇä¤ì¤¿¡×¤È¡¢¤Û¤¯¤Û¤¯´é¤À¡£
¡¡¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê»Å³Ý¤±¤¬ËþºÜ¤Î¤Þ¤º¤¤ËÀ¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤ÏÄ¸ÅÅ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥é¥¤¥È¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÅÅ¼Ö¤¬¡Ö¥Þ¥º¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡·Ð±Ä¾õ¶·¤¬¡Ä¡×¤ÈÎÞÌÜ¤ÇÁÊ¤¨¡¢¤½¤Î¼ÖÎØ¤Ï±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡Ö²Ð¤Î¼Ö¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ö¾¸»Ñ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¤Þ¤º¤¨¤â¤ó¡ÊËâ¿Þ±ÒÌç¡Ë¡×¡£¡Ö¤Þ¤º¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆËâ³¦¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë°ÛÀ±¿Í¤Ç¡¢Ä¸ÅÅ¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤À¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥¥ã¥é¤¬¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÃæÀî²È¡×¤ÎÃæÀîÎéÆó¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤¨¤â¤ó¤ÎÀµÂÎ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÃÝËÜ¼ÒÄ¹¤ÏÊñ¤ß±£¤µ¤º¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¼Â¤Ï»ä¤Î¼Ì¿¿¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Û¥é¡¼Ì¡²è²È¤ÎÆüÌî¡Ê¤Ò¤Î¡ËÆü½Ð»Ö¡Ê¤Ò¤Ç¤·¡ËÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüÌîÀèÀ¸¤Ï¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Î¥Û¥é¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡ØÆ¼Íå±ÒÌç¡Ê¤É¤é¤¨¤â¤ó¡Ë¡Ù¤òÉÁ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¸¶ºî¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¥Ñ¥í¥Ç¥£¡¼Ì¡²è¡£¤½¤ÎÆüÌîÀèÀ¸¤¬¡¢¤Þ¤º¤¨¤â¤ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤º¤¤ËÀ¤Ï¡¢Ä¸ÅÅ¤¬Ëè²ÆÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ª²½¤±²°ÉßÅÅ¼Ö¡×¤Î´ë²è¡¦±é½Ð¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë²øÃÌ½¯½¸¡Ê¤·¤å¤¦¤·¤å¤¦¡Ë²È¡¢»û°æ¹¼ù¤µ¤ó¤ÎÄó°Æ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¾¯¤·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤º¤¤ËÀ¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î°ÕÌ£¤ÎÍÌ¾¤Ê¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤È¤Î´Ø·¸¤À¤¬¡¢ÃÝËÜ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¡Ø¤¦¤Þ¤¤ËÀ¡Ù¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¤Þ¤¬¤¤Êª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡È¯Çä¤«¤é£±¥«·î¤¬¤¿¤Á¡¢ÃÝËÜ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤¤ËÀ¤ÇÄ¸»ÒÅÅÅ´¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¤É¤¦¤Ë¤«¤³¤¦¤Ë¤«¤·¤ÆÄ¸»Ò¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÀÚ¤Ê¤ë´ê¤¤¡£ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º¤¤ËÀ¤ä¤Ì¤ìÀùÌß¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Þ¤º¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡£¹·î£·Æü¤ÎÈÎÇäºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢£±£µËüËÜ¤òÄÉ²ÃÈ¯Ãí¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏËè½µ£²ËüËÜ¤òÆþ²Ù¤Ç¤¤ëÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤ë¡££±Æü¤«¤é¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤â»Ï¤á¤¿¡£
¡¡ÃÝËÜ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¥Ö¡¼¥à¤Ï¤¹¤°¤ËÄÀÀÅ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î½©¤Ï£Ã£ÍÆ°²è¤ÎÇÛ¿®¤äÄÌ¿®ÈÎÇä¤Ê¤É¥Í¥Ã¥È¤ò¶î»È¤·¤¿¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢¤³¤ÎÀª¤¤¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¾ëÇ·ÆâÏÂµÁ¡Ë