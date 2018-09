クエンティン・タランティーノ監督、レオナルド・ディカプリオ、ブラッド・ピットが共演する話題作『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド(原題) / Once Upon a Time in Hollywood』で、ポーランドの俳優ラファル・ザビエルチャが、若き日のロマン・ポランスキー監督を演じることが決定したと The Hollywood Reporter ほか複数メディアが報じている。

本作の舞台は、1969年のロサンゼルス。女優でポランスキー監督の妻であったシャロン・テートさんがカルト集団マンソン・ファミリーに殺害された衝撃の事件を背景に、ハリウッド映画界を描いた作品。西部劇で人気を博した俳優リック・ダルトン(ディカプリオ)と、彼のスタントダブルのクリフ・ブース(ピット)が、再び名声を手に入れるためにリックの隣人で女優のシャロン(マーゴット・ロビー)を利用しようとするが、殺害事件に巻き込まれていく。

ポランスキー監督を演じるザビエルチャは、ワルシャワの国立演劇学校を卒業後、舞台や映画で活躍してきた。米公開は2019年7月26日を予定している。 (細木信宏/Nobuhiro Hosoki)