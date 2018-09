10月25日から11月3日まで開催される第31回東京国際映画祭で、劇場版アニメ『KING OF PRISM -PRIDE the HERO-』の応援上映や、今年4月に亡くなった高畑勲監督の作品の上映会が行われる。

今年の東京国際映画祭では、「観光×食」「ファッション」「音楽」「アニメ」「eスポーツ」「スポーツ」の6つのジャンルとコラボレーションした特別企画「TIFFプラス」を実施。レッドカーペットをランウェイに変えて行うファッションショーや、アニソンアーティストたちによるコンサートなど、各ジャンルそれぞれのイベントが開かれる。

「アニメ」では応援上映ブームの火付け役となった「KING OF PRISM」がピックアップされ、最新作の劇場公開を記念して、キャストの舞台あいさつ付きで『KING OF PRISM -PRIDE the HERO-』の応援上映が10月30日に EX THEATER ROPPONGI で実施される。DJ KOO が作中を彩る楽曲で会場を盛り上げるという参加型上映の新たな試みも行われる。

「アニメ」のもう一つのイベントは、高畑監督作品の特別上映会(開催日・会場は調整中)。劇場用長編アニメ初監督作『太陽の王子 ホルスの大冒険』と最後の監督作『かぐや姫の物語』の上映と、ゲストを迎えたトークショーが実施される。

映画祭の会場はメインの六本木に加え、新たに東京ミッドタウン日比谷にも拡大。日比谷会場ではレッドカーペットの中継や屋外上映などが行われる。(編集部・小松芙未)