リラックマ2018年10月発売シリーズの動画「ドタバタ準備編」が公開中!

リラックマたちがなにやら準備中のかわいい動画です☆

リラックマ「10月発売シリーズの動画公開」

リラックマたちのかわいい動画で、2018年10月発売シリーズを紹介。

15周年を振り返るリラックマとキイロイトリの前に、コリラックマが絵本を読んでほしいとやってきます。

リラックマ、キイロイトリ、コリラックマの3人は、絵本を読みながら「舞台」に興味を持ち始めます。

「舞台」の準備を進めるリラックマ、コリラックマ、キイロイトリ。

リラックマからの招待状が届くところで動画は終わります。

※日本限定公開

このあとどうなっていくのか、気になる内容になっています。

シリーズの詳細は、サンエックスネットにて2018年9月上旬に発表です!

リラックマたちのかわいい動画にくぎづけ!

リラックマ2018年10月発売シリーズの動画「ドタバタ準備編」の紹介でした☆

