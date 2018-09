第31回東京国際映画祭(10月25日〜11月3日開催)は、メイン会場となる六本木に加え、東京ミッドタウン日比谷でもイベントを同時開催することになった。あわせて、多彩なジャンルの文化イベントと連携する「TIFFプラス」の詳細も判明した。

新たに会場のひとつとして機能することになった“映画・演劇の街”日比谷。東京ミッドタウン日比谷の日比谷ステップ広場には、高画質&高音質の屋外シアターが設置され、3つのスペシャルプログラムを行われる。10月25日には、六本木で行われるレッドカーペットイベントの興奮を中継で伝える「日比谷オープニングイベント」、10月26日〜11月2日には、「グレイテスト・ショーマン」「スパイダーマン ホームカミング」などを上映する「ビデオの日」(11月3日)とのコラボイベント「“映像 百花繚乱”上映会」、最終日となる11月3日には、「ゴジラ・フェス 2018」を開催する。

“東京国際映画祭にプラスする”という意味が込められた特別企画「TIFFプラス」は、「観光×食」「ファッション」「音楽」「アニメ」「eスポーツ」「スポーツ」の6ジャンルとタッグ。「観光×食」は、人気外食店が六本木ヒルズアリーナをジャックする「FOOD TRAVEL 日本の『韓国』×『食』を世界へ笑顔の連鎖!」(10月26日〜11月3日)、「ファッション」は、レッドカーペットをファッションショー用のランウェイに転換する「FASHION GALA BEAMSとGQ JAPANで創る大胆素敵なファッションショー」(10月26日)、「音楽」は、「JAM Project」といったアニソン界を代表するアーティストたちが集う「JAMLAB. Presents JAPAN ANIME MUSIC SHOWCASE 2018」(10月28日)が楽しめる。

「アニメ」は、応援上映イベント「新作公開記念!!『KING OF PRISM PRIDE the HERO』上映会 & THUNDER STORM SESSION DJ Party!!! Presented by DJ KOO」(10月30日)と、「太陽の王子 ホルスの大冒険」「かぐや姫の物語」の鑑賞とトークショーで構成された「高畑勲監督特別上映会」(開催日調整中)。「eスポーツ」は、「『ドラゴンボール ファイターズ』“超(スーパー)”マッチ」(11月2日)、「スポーツ」は、多彩なゲストを招く「TOKYO MEET UP SPORTS 2018」(11月3日)となる。

毎年好評を博す入場無料の野外上映企画も。都立芝公園を会場とする「Tower Light Cinema」(10月6日)では「クリード チャンプを継ぐ男」、六本木ヒルズアリーナでの「Cinema Athletic 31」(10月26日〜11月3日)は「スポーツ」をテーマとした作品をラインナップ。また、オールナイト上映企画「ミッドナイト・フィルム・フェス」(10月26日)も継続して行われる予定だ。