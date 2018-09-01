韓国との頂上決戦!! 5人入れ替えのヤング森保J、アジア大会決勝のスタメン発表
U-21日本代表は1日、アジア大会決勝で韓国と対戦する。現地時間午後6時半(日本時間午後8時半)キックオフに先立ち、スターティングメンバーが発表された。
29日の準決勝UAE戦から先発5人を入れ替え、同試合で負傷したFW前田大然(松本)に代わってFW上田綺世(法政大)が1トップに入ることが予想され、出場停止が明けたDF板倉滉(仙台)やMF岩崎悠人(京都)、DF立田悠悟(清水)らがスターティングメンバーに名を連ね、キャプテンマークはMF三好康児(札幌)に託された。
一方の韓国はロシアW杯に出場したFWファン・ヒチャンに加え、オーバーエイジのFWソン・フンミン、FWファン・ウィジョ、GKチョ・ヒョヌらがスターティングメンバーに名を連ね、“韓国のメッシ”の異名を持つFWイ・スンウはベンチスタートとなっている。
<出場メンバー>
[U-21日本代表]
GK 1 小島亨介(早稲田大)
DF 4 板倉滉(仙台)
DF 5 杉岡大暉(湘南)
DF 7 原輝綺(新潟)
DF 20 立田悠悟(清水)
MF 2 長沼洋一(岐阜)
MF 10 三好康児(札幌)
MF 13 岩崎悠人(京都)
MF 14 松本泰志(広島)
MF 16 渡辺皓太(東京V)
FW 15上田綺世(法政大)
控え
GK 12 オビ・パウエル・オビンナ(流通経済大)
DF 3 岡崎慎(FC東京)
DF 19 大南拓磨(磐田)
MF 6 初瀬亮(G大阪)
MF 8 三笘薫(筑波大)
MF 11 遠藤渓太(横浜FM)
MF 17 神谷優太(愛媛)
FW 9 旗手怜央(順大)
FW 18 前田大然(松本)
監督
森保一
<出場メンバー>
[U-23韓国代表]
GK 18 チョ・ヒョヌ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 4 キム・ジンヤ
DF 6 キム・ムンファン
DF 13 チョ・ユミン
MF 8 イ・ジンヒョン
MF 10 ファン・インボム
MF 20 キム・ジョンミン
FW 9 ファン・ヒチャン
FW 7 ソン・フンミン
FW 16 ファン・ウィジョ
控え
GK 1 ソン・ボムグン
DF 2 ファン・ヒョンス
DF 5 チョン・テウク
DF 12 イ・シヨン
MF 10 ファン・インボム
MF 14 チャン・ユンホ
MF 15 イ・スンモ
MF 19 キム・ゴンウン
FW 11 ナ・サンホ
FW 17 イ・スンウ
監督
パク・ハンソ
29日の準決勝UAE戦から先発5人を入れ替え、同試合で負傷したFW前田大然(松本)に代わってFW上田綺世(法政大)が1トップに入ることが予想され、出場停止が明けたDF板倉滉(仙台)やMF岩崎悠人(京都)、DF立田悠悟(清水)らがスターティングメンバーに名を連ね、キャプテンマークはMF三好康児(札幌)に託された。
一方の韓国はロシアW杯に出場したFWファン・ヒチャンに加え、オーバーエイジのFWソン・フンミン、FWファン・ウィジョ、GKチョ・ヒョヌらがスターティングメンバーに名を連ね、“韓国のメッシ”の異名を持つFWイ・スンウはベンチスタートとなっている。
<出場メンバー>
[U-21日本代表]
GK 1 小島亨介(早稲田大)
DF 4 板倉滉(仙台)
DF 5 杉岡大暉(湘南)
DF 7 原輝綺(新潟)
DF 20 立田悠悟(清水)
MF 2 長沼洋一(岐阜)
MF 10 三好康児(札幌)
MF 13 岩崎悠人(京都)
MF 14 松本泰志(広島)
MF 16 渡辺皓太(東京V)
FW 15上田綺世(法政大)
控え
GK 12 オビ・パウエル・オビンナ(流通経済大)
DF 3 岡崎慎(FC東京)
DF 19 大南拓磨(磐田)
MF 6 初瀬亮(G大阪)
MF 8 三笘薫(筑波大)
MF 11 遠藤渓太(横浜FM)
MF 17 神谷優太(愛媛)
FW 9 旗手怜央(順大)
FW 18 前田大然(松本)
監督
森保一
<出場メンバー>
[U-23韓国代表]
GK 18 チョ・ヒョヌ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 4 キム・ジンヤ
DF 6 キム・ムンファン
DF 13 チョ・ユミン
MF 8 イ・ジンヒョン
MF 10 ファン・インボム
MF 20 キム・ジョンミン
FW 9 ファン・ヒチャン
FW 7 ソン・フンミン
FW 16 ファン・ウィジョ
控え
GK 1 ソン・ボムグン
DF 2 ファン・ヒョンス
DF 5 チョン・テウク
DF 12 イ・シヨン
MF 10 ファン・インボム
MF 14 チャン・ユンホ
MF 15 イ・スンモ
MF 19 キム・ゴンウン
FW 11 ナ・サンホ
FW 17 イ・スンウ
監督
パク・ハンソ
外部サイト
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