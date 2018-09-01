アジア大会決勝でU-23韓国代表と対戦するU-21日本代表

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　U-21日本代表は1日、アジア大会決勝で韓国と対戦する。現地時間午後6時半(日本時間午後8時半)キックオフに先立ち、スターティングメンバーが発表された。

　29日の準決勝UAE戦から先発5人を入れ替え、同試合で負傷したFW前田大然(松本)に代わってFW上田綺世(法政大)が1トップに入ることが予想され、出場停止が明けたDF板倉滉(仙台)やMF岩崎悠人(京都)、DF立田悠悟(清水)らがスターティングメンバーに名を連ね、キャプテンマークはMF三好康児(札幌)に託された。

　一方の韓国はロシアW杯に出場したFWファン・ヒチャンに加え、オーバーエイジのFWソン・フンミン、FWファン・ウィジョ、GKチョ・ヒョヌらがスターティングメンバーに名を連ね、“韓国のメッシ”の異名を持つFWイ・スンウはベンチスタートとなっている。

<出場メンバー>

[U-21日本代表]

GK 1 小島亨介(早稲田大)

DF 4 板倉滉(仙台)

DF 5 杉岡大暉(湘南)

DF 7 原輝綺(新潟)

DF 20 立田悠悟(清水)

MF 2 長沼洋一(岐阜)

MF 10 三好康児(札幌)

MF 13 岩崎悠人(京都)

MF 14 松本泰志(広島)

MF 16 渡辺皓太(東京V)

FW 15上田綺世(法政大)

控え

GK 12 オビ・パウエル・オビンナ(流通経済大)

DF 3 岡崎慎(FC東京)

DF 19 大南拓磨(磐田)

MF 6 初瀬亮(G大阪)

MF 8 三笘薫(筑波大)

MF 11 遠藤渓太(横浜FM)

MF 17 神谷優太(愛媛)

FW 9 旗手怜央(順大)

FW 18 前田大然(松本)

監督

森保一

<出場メンバー>

[U-23韓国代表]

GK 18 チョ・ヒョヌ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 4 キム・ジンヤ

DF 6 キム・ムンファン

DF 13 チョ・ユミン

MF 8 イ・ジンヒョン

MF 10 ファン・インボム

MF 20 キム・ジョンミン

FW 9 ファン・ヒチャン

FW 7 ソン・フンミン

FW 16 ファン・ウィジョ

控え

GK 1 ソン・ボムグン

DF 2 ファン・ヒョンス

DF 5 チョン・テウク

DF 12 イ・シヨン

MF 10 ファン・インボム

MF 14 チャン・ユンホ

MF 15 イ・スンモ

MF 19 キム・ゴンウン

FW 11 ナ・サンホ

FW 17 イ・スンウ

監督

パク・ハンソ