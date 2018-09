1997年に放送がスタートし、既に1000話以上ものエピソードが放送されている国民的アニメの「 ポケットモンスター 」シリーズといえば、銀河を駆けるロケット団の2人、ムサシとコジロウ、それにニャースを含めた名悪役トリオは欠かせない存在です。そんなロケット団のトリオがサトシ&ピカチュウのご一行にやられて「やな感じー!」とぶっ飛ぶ様子だけを集めまくったムービー集がYouTube上で公開されており、バラエティ豊かなロケット団のやられっぷりをダイジェストで振り返ることができます。How Many Times Did Team Rocket Blast Off? - YouTubehttps://www.youtube.com/playlist?list=PLI7AG9R-9GrZ6H9zhsjzSbADPAtEyYWGxムサシ・コジロウ・ニャースのトリオは基本的に必ずぶっ飛ばされるのですが、一緒にぶっ飛ばされるのは相棒 ポケモン だったり自作メカだったりさまざま。主人公のサトシご一行にやられる時もあれば、なんだか勝手に自滅してしまうケースもあり、そのバリエーションの多彩さに驚かされます。そんなロケット団のやられっぷりをまとめたムービーリスト「How Many Times Did Team Rocket Blast Off?(ロケット団は何回ぶっ飛ばされたのか?)」がYouTube上に存在します。以下のムービーはそのムービーリスト内から優れたロケット団のやられっぷりをまとめ、4.15倍速としたものです。How Many Times Did Team Rocket Blast Off? - But It Gets Faster Every Time - YouTube以下の約15分のムービーではロケット団がぶっ飛ばされるシーンが148回分もまとめられています。ムービー説明欄には英語名でぶっ飛ばされシーンが登場する話数が書かれており、例えば「Get Along, Little Pokémon」は、オレンジ諸島編の「だいへいげんのコイルたち!」というエピソードです。なお、ぶっ飛ばされシーンは話数順に並んでいるわけではありません。How Many Times Did Team Rocket Blast Off? - Part 1 - YouTube以下のムービーでは149〜277回目のぶっ飛ばされシーンを収録。How Many Times Did Team Rocket Blast Off? - Part 2 - YouTube以下のムービーでは278〜350回目のぶっ飛ばされシーンが見られます。How Many Times Did Team Rocket Blast Off? - Part 3 - YouTubeこんな具合に大量のムービーがアップロードされており、最新シリーズの「ポケットモンスター サン&ムーン」でのロケット団のぶっ飛ばされシーンもしっかりカウントされています。How Many Times Did Team Rocket Blast Off? - Part 68 - YouTubeなお、記事作成時点でのムービーリスト内の最も新しいムービーが以下の「How Many Times Did Team Rocket Blast Off? - Part 69」です。これはアニメ・ポケットモンスターの第2話「たいけつポケモンセンター」での一幕で、なんとこれがロケット団がぶっ飛ばされた「853回目」のシーンになります。How Many Times Did Team Rocket Blast Off? - Part 69 - YouTube