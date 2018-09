娘が誘拐されたと警察に通報をした母親の嘘は、その後の捜査により見破られた。このほど米ラスベガスで、3歳女児の遺体を自宅寝室のクローゼット内に隠していた母親が娘への殺害容疑で逮捕された。『Metro』『Mirror』などが伝えている。



またしても親が子を殺害するという悲しい事件が、ラスベガスで起こった。8月23日の夜「娘が誘拐された」と警察に通報をしたアイーシャ・イヴォンヌ・トーマス(29歳)は、同日の午後9時頃にきょうだい4人と連れ立って近くの食料品店に出かけたデジャー・ハントちゃん(3歳)が行方不明になったと伝え、「店の外で娘は知らない人と話していたようだ」と説明したという。



捜査に当たった警察が近隣およびトーマスの自宅アパートを捜索するも、最初の段階では何も見つけることはできなかった。ところが2度目の家宅捜査で、警察官はトーマスの寝室にあるクローゼットからデジャーちゃんの遺体を発見した。遺体は少なくとも死後3日は経過していたとみられており、警察官によると遺体からは悪臭が漂っていたそうだ。



結果として、逮捕されたトーマスは「お漏らしをしたことに腹が立ち、娘を殴った」と供述した。その後、ぐったりして意識がなくなったデジャーちゃんを見てパニックになり、トーマスは複数に重ねたゴミ袋の中にデジャーちゃんを入れて、更にズタ袋で包んだ。刑務所に拘留中のトーマスは、今後の審問で殺人罪で起訴されるか否かが焦点となるが、現時点で本人は罪を認めていない。



一方、デジャーちゃんの父親ドン・エドワード・ハントJr(30歳)は、8月19日に別のDV容疑で逮捕されクラーク郡刑務所に拘留中であった。実は、デジャーちゃんの親権は祖母にあり、この事件が起こった時、祖母は別の孫の面倒を見なければならず、デジャーちゃんを一時的に両親のもとへ預けていた。防ぐことができたかもしれないこの悲劇に、祖母は「孫を失った悲しみは計り知れない。あの子は私の全てだった」といたたまれない気持ちを吐露している。



トーマスの他の3人の子供は現在、児童福祉局に引き取られている。



画像は『Metro 2018年8月31日付「Mum ‘killed daughter, 3, for wetting her pants then shoved her in duffel bag’」(Picture: Las Vegas Police)』のスクリーンショット

