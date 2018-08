10月19日から公開される大友啓史監督の映画『億男』の主題歌にBUMP OF CHICKENの新曲“話がしたいよ”が起用されることがわかった。同作は川村元気の同名小説をもとにした作品。借金を抱え、家族とも離れて暮らす図書館司書・一男が、宝くじで3億円を当てたことから人生をやり直そうとするが、そのお金を億万長者の友人・九十九に持ち逃げされる、というあらすじだ。一男役を佐藤健、複雑な過去を持つ九十九役を高橋一生が演じる。“話がしたいよ”は映画のために藤原基央(BUMP OF CHICKEN)が書き下ろした楽曲。リリースは未定となっている。あわせて同曲を使用した予告編が公開された。BUMP OF CHICKENは「このたび映画『億男』の主題歌のお話を頂きまして、とても光栄に思いました。原作もとても面白く読ませて頂きましたが、佐藤健さん・高橋一生さんをはじめとした豪華出演者の皆様の快演により、よりリアリティを持って楽しめました」とコメント。また佐藤健は「ノスタルジックな空気感が、映画『億男』の世界観にとてもマッチしていて、何年も前の友達とのことを思い出すような感覚になれる曲だと思います」、高橋一生は「エンドロールでかかった時、一男(佐藤)と九十九(高橋)という2人の歌だと思える、そしてこの曲をもって映画が完結する、そんな曲に感じました」とそれぞれ述べている。■BUMP OF CHICKENのコメントこのたび映画『億男』の主題歌のお話を頂きまして、とても光栄に思いました。原作もとても面白く読ませて頂きましたが、佐藤健さん・高橋一生さんをはじめとした豪華出演者の皆様の快演により、よりリアリティを持って楽しめました。改めて劇場で観ることが待ち遠しいです。■佐藤健のコメントまず初心に返りまして、相変わらず良い声だなと思いました(笑)ノスタルジックな空気感が、映画『億男』の世界観にとてもマッチしていて、何年も前の友達とのことを思い出すような感覚になれる曲だと思います。エンドロールまで含めて1本の映画になっているので、ぜひ最後まで楽しんでもらいたいです。■高橋一生のコメントずっとBUMP OF CHICKENさんの歌を聴いてきたので、今回の主題歌を聴いたとき、今までのBUMP OF CHICKENの定義がいい意味で解け始め、彼らの新しい側面をみたような気がしました。エンドロールでかかった時、一男(佐藤)と九十九(高橋)という2人の歌だと思える、そしてこの曲をもって映画が完結する、そんな曲に感じました。■佐藤善宏プロデューサーのコメント悩みました。お金にまつわる人間の業の深さや煩悩を扱いつつ、新しいお金の価値を探し、本当は身近にある気づきにくい小さな幸せを見つける旅である本作品を、その全ての要素を包み込んで映画を終着させてくれる歌はあるのだろうかと考え抜きました。正直に、バンプ藤原さんに悩みを共有しました。歌をあげて頂いた時に監督と顔を見合わせました。あったね、これだね、と頷き合いました。