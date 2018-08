映画やドラマなど様々なメディア展開で大きな話題を集めた「HiGH&LOW」をプロデュースしたTeam HI-AXが手掛ける新たなプロジェクト<プリンスバトルプロジェクト>。「PRINCE OF LEGEND」の主題歌と、劇中に登場する各チーム曲の詳細が明らかになった。

【写真を見る】“伝説の王子”を目指して、イケメンたちがバトル!/[c]「PRINCE OF LEGEND」製作委員会 [c]HI-AX All Rights Reserved.

総勢14人の個性豊かな王子たちが、王子の中の王子である“伝説の王子”を目指してバトルする本作。総資産数兆円を誇る財閥の御曹司で“セレブ王子”の朱雀奏が、下町ヤンキー界のカリスマで“ヤンキー王子”京極尊人と出会い、大切なものをかけたバトルを繰り広げる中、尊人の弟・竜や“生徒会長王子”綾小路葵らが参戦。それぞれの王子のプライドをかけた闘いが幕を開ける。

ドラマ版と映画版の両方で主題歌を担当するのは、昨年オリジナルメンバーのLISAが15年ぶりに復帰し、再結成を果たしたm-flo。彼らが書き下ろした主題歌「Piece of me」はm-floらしいサウンドに80年代ミュージックのテイストを落とし込んだキャッチーな仕上がりになっている。

また「Team奏」や「Team京極兄弟」など劇中に登場するチームそれぞれに与えられたテーマ曲もm-floがプロデュースを務め、a-haの「Take on Me」やペット・ショップ・ボーイズの「Always on My Mind」など80年代に大ヒットした洋楽をカバー。GENERATIONS from EXILE TRIBEの片寄涼太やTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEの川村壱馬や吉野北人らがボーカルを務める。

m-floの大ファンだという片寄は、主題歌について「自分が出演する作品に関わっていただけると聞いてとても嬉しかったです」と喜びのコメント。そして自身もボーカルを務めるチーム曲については「自分としても新しいチャレンジになりました。THE RAMPAGEの2人と共に、作品に華を添えるような楽曲になったと感じます。各チームの雰囲気に合った楽曲になっていますので、楽しみにしていただければと思います」と語る。

各チーム曲の音源は後日解禁されるとのことで、m-floとアジア全域で活躍する片寄、そして目覚ましい躍進を見せる川村と吉野の豪華コラボレーションは要注目だ。ドラマ「PRINCE OF LEGEND」は10月3日(水)から放送開始され、映画『PRINCE OF LEGEND』は2019年春に全国公開される。(Movie Walker・文/久保田 和馬)