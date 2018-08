「GENERATIONS from EXILE TRIBE」の片寄涼太らが出演し、個性豊かな“王子様”たちがバトルを繰り広げる「PRINCE OF LEGEND」の主題歌と各チームの楽曲が、このほど発表された。ドラマ版&映画版の主題歌は「m-flo」が務め、各チーム楽曲は同グループのプロデュースで1980年代洋楽をカバーする。

「HiGH&LOW」シリーズをプロデュースした「HI-AXチーム」による、新企画「プリンスバトルプロジェクト」。ドラマ、ゲーム、ライブ、イベントなどメディアを横断して展開されるプロジェクトで、「HiGH&LOW」の“王子様版”ともいえる内容だ。「EXILE」一族の面々が多数出演し、「セレブ王子」「ヤンキー王子」「生徒会長王子」「ダンス王子」「先生王子」「美容師王子」などを擁するさまざまチームが、伝説の王子を目指してバトルする。

本作で流れる楽曲は、すべて80年代音楽へのオマージュというテーマが設けられており、主題歌としてm-floが新曲「Piece of me」を書き下ろし。「Team奏」「Team京極兄弟」などのチーム曲では、セレブ王子役の片寄、ヤンキー王子弟役の川村壱馬&ダンス王子レッド役の吉野北人(ともにTHE RAMPAGE from EXILE TRIBE)が参加し、「PSYCHIC MAGIC」「Take On Me」「Too Shy」などを歌っている。

エグゼクティブプロデューサーのEXILE HIROは、「キャストもコンセプトも若い世代に向いた尖っている作品ですが、m-floがプロデュースする80年代の名曲を入り口として老若男女・親子で楽しんで頂ければと思っています」とコメントを寄せる。m-floメンバーも、「作品の楽曲のテーマである80's感をm-floなりに80年代の懐かしさ、キュンとするものを入れることにこだわりました」(☆Taku Takahashi)、「まさに自分は80'sの人なので、今回はすごく嬉しいオファーでした。プロジェクトを一緒にできて嬉しかったです」(LISA)、「アーティストをやりながら、こういう芝居もやる多彩な彼らとプロジェクトを一緒にできて嬉しいし、楽しかったです」(VERBAL)とそれぞれ明かした。

さらに片寄も、「元々m-floさんの大ファンだったので、自分が出演する作品の主題歌として関わって頂けるという話を聞いてとても嬉しかったです」と大喜び。続けて「曲も聞かせていただき、80年代の音楽が軸にありながら、m-floさんらしい雰囲気もある楽曲で『PRINCE OF LEGEND』の世界観にとてもはまっていると思います」と述べ、「チーム曲でのコラボは、自分としても新しいチャレンジになりました。THE RAMPAGEの2人とともに、作品に華を添えるような楽曲になったように感じます」と説明している。

「PRINCE OF LEGEND」は、ドラマ版が10月3日から日本テレビ系で毎週水曜深夜に放送され、映画版が2019年春に公開される。