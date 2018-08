「HiGH&LOW」プロジェクトのプロデュースチームが手掛ける「PRINCE OF LEGEND」のドラマおよび劇場版の主題歌を、m-floが担当することが明らかになった。あわせて本作で使用されている楽曲に GENERATIONS from EXILE TRIBE の片寄涼太らが参加していることも発表された。

「プリンスバトルプロジェクト」として、ドラマやゲーム、ライブなどを展開する同企画。10月3日よりドラマの放送が開始、2019年春には映画も公開を控えており、今回その両作の主題歌と作品に使用される楽曲をm-floが担当することが決定した。全楽曲のテーマは、1980年代ミュージックカルチャーへのオマージュ。主題歌の「Piece of me」はm-floの書き下ろしとなっている。

また、「Team 奏」や「Team 京極兄弟」など個性豊かなチームが登場する本作。その各チームのテーマ曲もすべてm-floがプロデュースを行い、80年代に大ヒットした洋楽をカバーした楽曲が用いられている。そのチーム曲には、本作で「セレブ王子」朱雀奏を演じたGENERATIONSのボーカル・片寄のほか、GENERATIONSに続く次世代アーティスト THE RAMPAGE from EXILE TRIBE から川村壱馬と吉野北人が参加した。

もともとm-floの大ファンだったという片寄は主題歌について「曲も聴かせていただき、80年代の音楽が軸にありながら、m-floさんらしい雰囲気もある楽曲で『PRINCE OF LEGEND』の世界観にとてもはまっていると思います」とコメントを寄せた。チーム曲についても、各チームの雰囲気にあった楽曲に仕上がったと手ごたえを感じている様子。

同プロジェクトには、キャストとしてGENERATIONSから片寄、佐野玲於、関口メンディー、THE RAMPAGE から川村、吉野、藤原樹、長谷川慎が名を連ねているほか、鈴木伸之、町田啓太、清原翔、飯島寛騎、塩野瑛久ら注目の若手俳優が集結した。(編集部・大内啓輔)

ドラマ「PRINCE OF LEGEND」は10月3日より、毎週水曜深夜24時59分〜25時29分まで日本テレビにて放送

映画『PRINCE OF LEGEND』は2019年春に公開

<各チームのテーマ曲>※音源は後日解禁

・Team奏

m-flo presents PRINCE PROJECT feat. 片寄涼太「PSYCHIC MAGIC」

・Team京極兄弟

m-flo presents PRINCE PROJECT feat. 川村壱馬「Take On Me」

・Team生徒会

m-flo presents PRINCE PROJECT「Talking in Your Sleep」

・Teamネクスト

m-flo presents PRINCE PROJECT feat. 吉野北人

「Too Shy」

・Team先生

m-flo presents PRINCE PROJECT「Only You」

・Team3B

m-flo presents PRINCE PROJECT「Always on My Mind」

・果音のテーマ

m-flo presents PRINCE PROJECT「99 Red Balloons」