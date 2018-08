片寄涼太や佐野玲於らが参加する“プリンスバトルプロジェクト”『PRINCE OF LEGEND』において、ドラマと映画の主題歌をm‐floが担当することが決定した。片寄は「80年代の音楽が軸にありながら、m‐floさんらしい雰囲気もある楽曲で『PRINCE OF LEGEND』の世界観にとてもはまっていると思います」と絶賛している。『PRINCE OF LEGEND』は、すべての女子たちの“シンデレラ願望”を叶えるプロジェクト。今をときめくイケメンが集結し、連続ドラマや2019年春公開予定の映画などを通じて“伝説の王子誕生”を描く。10月から日本テレビで放送開始となる連続ドラマで流れる楽曲には、“80年代ミュージックカルチャーへのオマージュ”というテーマが設けられており、m‐flo書き下ろしの主題歌『Piece of me』も、m‐flo節に80’s感を落とし込んだキャッチーな楽曲となっている。本作には「Team奏」や「Team京極兄弟」など個性豊かなチームが登場するが、その各チームのテーマ曲も全てm‐floがプロデュースを行い、80年代に大ヒットした洋楽をカバー。チーム曲には、本作で“セレブ王子”朱雀奏を演じ、グループとしても今年初となるドームツアーを開催したGENERATIONS from EXILE TRIBEのボーカルである片寄、同じく“ヤンキー王子弟”を演じた川村壱馬、“ダンス王子レッド”を演じた吉野北人も参加する。m‐floの☆Taku Takahashiは主題歌の発表に際して「作品の楽曲のテーマである“80’s感”をm‐floなりに80年代の懐かしさ、キュンとするものを入れることにこだわりました」とコメント。片寄は「チーム曲でのコラボは、自分としても新しいチャレンジになりました。THE RAMPAGEの2人とともに、作品に華を添えるような楽曲になったように感じます。作品に登場する各チームの雰囲気にあった楽曲になっていますので、そのあたりも楽しみにして頂ければと思います」と話している。ドラマ『PRINCE OF LEGEND』は、日本テレビにて10月3日より毎週水曜24時59分放送。映画『PRINCE OF LEGEND』は、2019年春全国ロードショー。