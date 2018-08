第31回東京国際映画祭(10月25日〜11月3日開催)で劇場アニメ「KING OF PRISM PRIDE the HERO」が上映されること決定した。同映画祭の特別企画「TIFFプラス」として、DJ KOOによるDJパーティやキャストの舞台挨拶を盛り込んだ応援上映イベント「新作公開記念!!『KING OF PRISM PRIDE the HERO』上映会 & THUNDER STORM SESSION DJ Party!!! Presented by DJ KOO」が東京・EXシアター六本木で10月30日に行われる。

「KING OF PRISM」シリーズは、アイドルアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」のスピンオフ作品で、プリズムスタァを目指す少年たちが、女性たちを最もときめかせるプリズムキングを目指す姿を描いた。2016年に公開された「KING OF PRISM by PrettyRhythm」は、応援上映という当時としては画期的な上映スタイルが話題を呼び、ロングランヒットを記録。17年公開の第2弾「KING OF PRISM PRIDE the HERO」とあわせたシリーズ累計観客動員は80万人を記録しており、19年に新作劇場版(全4編)やテレビアニメの始動が決まっている。

応援上映会の開催は、アニメフィルムフェスティバル東京と東京国際映画祭のコラボレーション企画として実現。世界へ発信する新たな日本のカルチャーのひとつとして、応援上映や参加型上映ブームの火付け役となった「KING OF PRISM」シリーズが選出された。

応援上映会は「参加型上映の新たな試み」を目的としており、DJパーティでは作中でカバーされた「TRF」の楽曲が披露される。さらにメインキャラクターの一条シン役を務めた寺島惇太らキャストによる舞台挨拶も予定している。

「新作公開記念!!『KING OF PRISM PRIDE the HERO』上映会 & THUNDER STORM SESSION DJ Party!!! Presented by DJ KOO」は午後7時開場。チケットは3000円(税込み)。