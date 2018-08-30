²ÈÊõ¤Ë¤¤¤«¤¬¡©120Ëü±ß¤Î¡Ö¥Á¥¥ó¥é¡¼¥á¥ó¡×¡ÈÌÍ²ô¡É¼¬³¨È¢¤¬¥¹¥´¤¤
Ê¸¡¿ÊÔ½¸Éô
¼Ì¿¿¤ÎÊªÂÎ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤ó¤À¤«¤ª¤ï¤«¤ê¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¡ÖÆüÀ¶¥Á¥¥ó¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ÎÌÍ¤Î²ô¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢¼¬³¨¤Î¾®È¢¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
È¢¤Ï£³¤Ä¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤«¤é¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¾å¤Î³¸¤Ë¤ÏÌÍ²ô¤Î¾å¤Ë¤Ä¤ë¤ó¤È¤·¤¿Íñ¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Õ¤¿¤ò³°¤¹¤È¡¢Ãæ±û¤ÎÍñ¥Ý¥±¥Ã¥È¤Þ¤Ç¤¬ËÜÊª¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸«¤¨¤ë¸¶À£Âç¤ÎÌÍ²ô¤¬¸½¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¿¿¤óÃæ¤Î³¸¤ò³°¤¹¤È¡¢¤½¤Î³¸¤ÈËÜÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤Ï»°±©¤Î¡Ö¤Ò¤è¤³¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¼¬³¨¤¬¸½¤ì¤ë¡£
ÆüÀ¶¿©ÉÊ¤È¾®³Ø´Û¡ÖÏÂÜÛ¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç´ë²è¤µ¤ì¤¿ËÜÉÊ¡¢¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¼ãµÜÎ´»Ö»áÎ¨¤¤¤ëµþÅÔ¤Î¼¬³¨¿¦¿Í½¸ÃÄ¡ÖÉ§½½¼¬³¨¡×¤À¡£¼¿¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿·É÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¹ñÆâ³°¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¼¿·Ý¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë½¸ÃÄ¤¬¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤ÆºîÀ®¤·¤¿¡£¼¿¤òÅÉ¤ê¡¢¶âÊ´¤ò¼¬¤¡¢Ã°Ç°¤Ë¸¦¤®½Ð¤¹¤³¤È¤ÇÍí¤ß¹ç¤¦ÌÍ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«»ö¤ËºÆ¸½¡£¼¬³¨¤Ë¤Ï£³¼ïÎà¤Î¶âÊ´¤ò»È¤¤Ê¬¤±¡¢±ó¶áË¡¤Ë¤è¤êÆÀ¤â¸À¤ï¤ì¤ÌÎ©ÂÎ´¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Íñ¤ÎÇò¿È¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¤¦¤º¤é¤ÎÍñ³Ì¤ò¤³¤Þ¤«¤¯ºÕ¤¤¤ÆÅ½¤ê¹þ¤ó¤À¡£
Í·¤Ó¿´¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢½ÏÎý¿¦¿Í¤¬µ»¹ª¤ò¶Å¤é¤·¤ÆÀ©ºî¤·¡¢Èó¾ï¤ËÀº¹ª¤Ç¹âÅÙ¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î¡ÖÌÍ²ô¼¬³¨È¢¡×¡£À©ºî¿ô¤Ï£±ÅÀ¤Î¤ß¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÃÍÃÊ¤Ï120Ëü±ßÌé¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¹ØÆþ´õË¾¼Ô¤òÊç¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÃêÁª¤Ç¹ØÆþ¸¢¼Ô¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡Ê¿½¤·¹þ¤ß¼õÉÕ¤Ï9/3¡Î·î¡ÏÀµ¸á¤Þ¤Ç¡Ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¤¤ËÆó¤Ä¤ÈÌµ¤¤»ê¹â¤Î¹©·ÝÉÊ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Æ±»þ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿É§½½¼¬³¨ºî¡Ö¤Ò¤è¤³¤Á¤ã¤ó¥¨¥Ã¥°¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡Ê¤³¤Á¤é¤â£±ÂÎ¸ÂÄê¡¢120Ëü±ßÌé¡ª¡Ë¤Î¤Û¤¦¤âÍ×ÃíÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú»²¹Í¥ê¥ó¥¯¡Û
¥Á¥¥ó¥é¡¼¥á¥óÈ¯Çä60¼þÇ¯µÇ°¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥°¥Ã¥º¡ÃÆüÀ¶¿©ÉÊ¥°¥ë¡¼¥× ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
Ê¸¡¿ÊÔ½¸Éô