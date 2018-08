自らの行いを恥じての結果なのか。このほど児童虐待画像を所有していた罪に問われていた3児の父親が、逮捕寸前に遺体で発見された。警察では自殺とみているようだ。『Metro』などが伝えている。



英ウィルトシャー州在住の元大学講師ニコラス・ゴダード(62歳)は、マンチェスター大学で講師を務める傍ら、10年間にわたり“Old Nick(オールド・ニック)”という名でポルノスターとしても密かに活躍していた。ところが2年前に公になり、大学を追われる身となった。離婚歴があり3児の父親でもあるニコラスが2つの顔を持っていた事実に対し、当時ソーシャルメディア上では物議を醸していた。しかしニコラスが隠し持っていたのは、それだけではなかった。猥褻な写真や児童虐待画像などを所持していたニコラスは、過去に執行猶予の有罪判決を受けた前科者でもあったのだ。



このたび9件の罪で再犯を問われていたニコラスは、ソールズベリー治安裁判所への出廷を求められていたにもかかわらずこれを欠席。よってウィルトシャー州警察はニコラスへの逮捕状を発行し、自宅へ向かおうとした。



しかしその数時間前に、ニコラスはショットガンで頭を撃ち死亡した。8月10日のことだった。ソールズベリーの検視官は、ニコラスの死因が銃による外傷であることを断定し、警察でも死因に不審な点がないことから自殺とみており、現在は行政機関が引き続き捜査を行っている。ある近隣住民は、ニコラスのことを「とてもフレンドリーで、素敵な英国紳士に見えた。人というのは本当にわからないものだ」と驚きを隠せない様子だったそうだ。



なおこの件については後日、審問が行われる予定になっている。



(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)