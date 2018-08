佐藤健と高橋一生が初共演する映画『億男』の主題歌を、人気バンド・BUMP OF CHICKENが担当することが発表された。また主題歌『話がしたいよ』の一部を使用した最新予告映像も解禁となった。兄が残した3000万円の借金返済に励む一男(佐藤)が、3億円の宝くじに当選した後に、3億円とともに消えた総資産100億の親友・九十九(高橋)の行方を追う姿を描く本作。主題歌『話がしたいよ』は、本作のために藤原基央(Vo,G)が書き下ろした新曲。エンディングで流れるこの主題歌は、一男と九十九の道程を讃美し、物語を締めくくる歌であり、観客が未来に踏み出す力を与えてくれる。BUMP OF CHICKENは「原作もとても面白く読ませて頂きましたが、佐藤健さん・高橋一生さんをはじめとした豪華出演者の皆様の快演により、よりリアリティを持って楽しめました。改めて劇場で観ることが待ち遠しいです」とコメント。一男役の佐藤は「まず初心に返りまして、相変わらず良い声だなと思いました(笑)」と言い、「ノスタルジックな空気感が、映画『億男』の世界観にとてもマッチしていて、何年も前の友達とのことを思い出すような感覚になれる曲だと思います。エンドロールまで含めて1本の映画になっているので、ぜひ最後まで楽しんでもらいたいです」と語っている。一方、九十九役の高橋は「ずっとBUMP OF CHICKENさんの歌を聴いてきたので、今回の主題歌を聴いたとき、今までのBUMP OF CHICKENの定義がいい意味で解け始め、彼らの新しい側面をみたような気がしました」と回想。「エンドロールでかかった時、一男(佐藤)と九十九(高橋)という2人の歌だと思える、そしてこの曲をもって映画が完結する、そんな曲に感じました」とも話している。『話がしたいよ』が流れる最新予告映像では、3億円とともに消えた九十九を探す一男、そしてパーティ好きの港区女子・あきら(池田エライザ)、マネーセミナーの教祖・千住(藤原竜也)、ギャンブル好きの実業家・百瀬(北村一輝)、10億を隠す主婦・十和子(沢尻エリカ)、一男の妻・万佐子(黒木華)らの姿も確認できる。映画『億男』は10月19日より全国公開。