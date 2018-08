2017年実写邦画No.1の成績を記録した『銀魂』の続編。将軍を巻き込む陰謀と大騒動の危機に、銀時たち万事屋3人が立ち向かうSF時代劇エンターテイメント。

田舎の小さな学校「旭丘分校」に通う生徒たちのゆるやかな日常を描いた脱力系田舎ライフコメディ。原作マンガのTVシリーズアニメ化に続く劇場版。

----

さらに、『カメラを止めるな!』『マンマ・ミーア! ヒア・ウィー・ゴー』『ペンギン・ハイウェイ』など話題作も目白押しで迎える“ファーストデイ” 9月1日は週末の土曜日! ぜひ映画館でお得に楽しもう。

Filmarksで人気の上映中映画ランキングはこちらでチェック。

※地域によって公開時期・上映館の有無は異なります。※記事に掲載されているFilmarksユーザーのレビューは2018年8月29日時点のものです。

