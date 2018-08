米インターネット大手グーグルの検索結果が政治的に偏っているのではないかとの議論をめぐり、ドナルド・トランプ米大統領は28日、グーグル、ツイッター、フェイスブックが「とても危ない領域に踏み込んでいる」と警告した。

トランプ氏は、グーグルが「Trump News」という語での検索結果を不正操作していると非難。その後、ツイッターとフェイスブックを含む各社は「かなり気をつけなくてはならない」と語った。

トランプ氏側近は、各社を規制するかについての問題を米政府が「検討している」と話した。

グーグルは自社の検索エンジンがどんな政治課題も掲げておらず、いかなる政治イデオロギーにも偏向していないと述べた。

トランプ氏はホワイトハウスで報道陣に対し、グーグルが「たくさんの人を食い物にして多くの利益を得ている。非常に深刻な問題だ」と話した。

さらにフェイスブックとツイッターの名前を挙げ、トランプ氏は「各社は気をつけた方がいい。人にそんなことをしてはいけないからだ(中略)僕たちには文字通り数千の苦情がきている」と述べた。

同氏はどんな措置を取る可能性があるかの詳細は明かさなかった。

しかし、ラリー・クドロー国家経済会議(NEC)委員長は、トランプ氏の発言前にグーグルについて問われた際、同社が規制されるべきかについて政権は「検討している」とし、「いくつかの調査と分析」を実施するだろうと述べた。

「保守派を抑圧」

専門家はトランプ氏の主張を支持する事実はほとんどないとし、どんな措置を講じられるかは不透明だと話している。

検索結果を修正しようと企てるのは米憲法修正第1条(言論の自由条項)に違反する可能性があるとする識者もいるが、トランプ政権はグーグルによる市場の独占状態を調べることで同社を難しい状況に陥らせる可能性もある。

警告を発する前のツイートでトランプ氏は、「全国規模の左翼メディア」が報じる悪いニュースを優先させているとしてグーグルを非難した。

同氏は「グーグルで『Trump News』を検索したときの結果は、フェイク・ニュース・メディアの報道や論説しか示さない。言い換えれば、グーグルは僕や他の人の検索結果を不正操作している。だから、ほとんど全ての記事やニュースが悪いものだ。フェイクのCNNが目立つ。共和党員や保守的で公平なメディアは締め出されている。違法では?」とツイート。

また、「『Trump News』での検索結果は96%が全国規模の左翼メディアのもので、非常に危険だ。グーグルや他の企業は保守層の声を抑圧し、良い情報やニュースを隠している。僕たちが見られるもの、見られないものを制御している。これは非常に深刻な状況で、対処しなければ!」とつづった(太字は原文ですべて大文字で強調されている)。

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1034456273306243076

https://Twitter.com/realDonaldTrump/status/1034456281120206848

トランプ氏は先週、ソーシャルメディアは「共和党員や保守層を完全に差別している」とし、「そうならないようにする」だろうと述べた。

グーグルは、検索結果を方向付けるために政治的視点を使っていないと否定した。

同社は「検索は政治課題を掲げるために使われておらず、我々は検索結果を政治的イデオロギーにも偏らせていない」と述べた。

「我々はグーグル検索を向上させるため取り組み続けている。政治的感情を操作するために検索結果を順位付けするなど断じてしていない」

英キングス・コレッジ・ロンドンでデジタル技術を教えるメルセデス・バンズ上級講師はBBCニュースに対し、グーグルが政治的偏向によって故意にニュースを順位付けしている可能性は極めて低いと述べた。

バンズ氏は「グーグルのニュースアルゴリズムは現実性と出来事の身近さによって最適化されているが、基本的に政治的志向で最適化はしていない」と述べた。

「しかし、アルゴリズムには多くの人がリンクを貼っているウェブページを高く順位付けする傾向はある」

「ニュースについては、8月1日に展開されたグーグルの検索アルゴリズムの最新更新で変化があったようには見えない」

ツイッターとフェイスブックは直接のコメントを発表していない。

トランプ大統領はツイートで、「Trump News」という語での検索でグーグルが提示するニュース記事の96%が左翼ニュース企業からのものだと主張した。

この統計の出典をトランプ氏は明かしていないが、米テクノロジー系ウェブメディア「ザ・バージ」は、保守系ニュースサイト「PJメディア」のポーラ・ボルヤード氏による分析が出所とみられると報じている。

ボルヤード氏は、96%という数字と、検索結果に示されたリンク数はCNNが最大だったと報じた。これらはトランプ氏も言及した内容。

ボルヤード氏は「私は異なるコンピューターを使って複数回検索したが、グーグルは似たような結果を返してきた」と書いた。

「実験は科学的ではないが、この結果は右派コンテンツに対する偏りのパターンを示している」

(英語記事 Trump warns Google, Facebook and Twitter in row over bias)