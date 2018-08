「LOST」のチャーリー役や「ロード・オブ・ザ・リング」3部作のメリー役で知られる英俳優ドミニク・モナハンが、「スター・ウォーズ フォースの覚醒」から始まった新たな3部作の最終章「スター・ウォーズ エピソード9(仮題)」のキャストに加わったことがわかった。

「フォースの覚醒」に続き本作のメガホンをとるJ・J・エイブラムスが企画・製作総指揮を手がけた米大ヒットドラマ「LOST」でブレイクして以来、エイブラムス監督との再タッグを熱望していたモナハンは、8月24日(現地時間)、自身のインスタグラムに「More powerful than you can possibly imagine…(お前が想像する以上に強くなる)」というファンなら誰もが知るオビ=ワン・ケノービの名台詞を、「今の気持ちを表すのにピッタリ」とキャプションをつけて投稿。

ルーカスフィルムからの正式発表を待たずして、自ら出演が決まったことを認めるとともに、「『はるか彼方の銀河系』に現実世界と同じくらい影響を受けて育ったから、出演が決まって本当に嬉しい」と米Deadlineにコメントした。

モナハンが演じる役柄についてはまだ明らかになっていないため、シリーズ過去作に登場した既存のキャラクターなのか、もしくは全く新しいキャラクターなのかを巡り、ファンの憶測が飛び交いそうだ。

「スター・ウォーズ エピソード9(仮題)」は、現在イギリスで撮影中。2019年12月20日に全米公開を予定している。