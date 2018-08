女優の篠原涼子、広瀬すずらが出演する映画『SUNNY 強い気持ち・強い愛』から劇中で使用された全11楽曲をつなげて作成したメドレーPVが解禁された。映像には安室奈美恵の『SWEET 19 BLUES』『Don't wanna cry 』、映画のサブタイトルにもなっている、小沢健二の『強い気持ち・強い愛』などが収められている。『SUNNY 強い気持ち・強い愛』は、韓国映画『サニー 永遠の仲間たち』を原作に、『モテキ』『バクマン。』の大根仁監督が舞台を90年代の日本に置き換え、再構築した青春音楽映画。篠原、広瀬のほか、小池栄子、ともさかりえ、渡辺直美、池田エライザ、山本舞香、三浦春馬、リリー・フランキー、板谷由夏ら豪華キャストが名を連ねる。本作の音楽を担当するしたのは、自身最後の映画音楽となる小室哲哉。映画の印象的なシーンが切り取られ、それぞれの楽曲に合わせて紡がれた本映像。収められた11曲のCD売上累計は1000万枚以上で、90年代の楽曲が詰め込まれた貴重な映像となっている。劇中使用楽曲11曲は以下の通り。安室奈美恵『SWEET 19 BLUES』安室奈美恵『Don’t wanna cry』小沢健二『強い気持ち・強い愛』久保田利伸 with NAOMI CAMPBELL『LA・LA・LA LOVE SONG』hitomi『CANDY GIRL』JUDY AND MARY 『そばかす』trf『survival dAnce 〜no no cry more』trf『EZ DO DANCE』CHARA『やさしい気持ち』PUFFY『これが私の生きる道』森田童子『ぼくたちの失敗』映画『SUNNY 強い気持ち・強い愛』は8月31日より公開。