¸µJTB¼Ò°÷¤¬¤ä¤é¤«¤·¤¿¡Ö51¿Í¤«¤é24²¯±ß¡×µð³Ûº¾µ½¤Î¼ê¸ý
JTB´ØÅì¤Î¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿ÅÄÂ¼ÂÙÄªÍÆµ¿¼Ô(49)¤¬µ¯¤³¤·¤¿¶áÇ¯µ©¤Ë¸«¤ëµð³Ûº¾µ½»ö·ï¡£»¥Â«¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¼ÒÌ¾¤ò°ÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤½¤Î¼ê¸ý¤È¤Ï¡©
¡¡51¿Í¤«¤éÁí³Û24²¯±ß¡½¡½¡£
¡¡¶áÇ¯µ©¤Ë¸«¤ëµð³Ûº¾µ½»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤¬¡¢8·î8Æü¡¢ÆÊÌÚ¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¡Ç10Ç¯º¢¤«¤éÌó6Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êº¾µ½¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¡¢Â¿³Û¤Î¥«¥Í¤òº¾¼è¤·¤¿ÅÄÂ¼ÂÙÄª(¤è¤·¤Î¤Ö)ÍÆµ¿¼Ô(49)¤Ï¡¢ÈÈ¹ÔÅö»þ¡¢Âç¼êÎ¹¹Ô²ñ¼ÒJTB¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡ÖJTB´ØÅì¡×¤Î¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿¡£ÅÄÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤ÏJTB¤ÎÊÌ¤Î»Ò²ñ¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢JTB´ØÅì¤Ë¡Ç06Ç¯¤ÎÀßÎ©»þ¤«¤éºßÀÒ¡£ÆÊÌÚ¸©ÂÍø»Ô¤ä·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô¤Î»ÙÅ¹¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡1000Ëü±ß¶á¤¤¥«¥Í¤òñÙ¤·¼è¤é¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤ÎµÈÅÄÀµÎÉ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤¬¡¢¤½¤Î¼ê¸ý¤ò¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö»ä¤¬ÅÄÂ¼¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ç11Ç¯¤Î8·î¤Ç¤·¤¿¡£ÃÎ¿Í¤«¤é¡¢¡ØJTB¤Î¼Ò°÷¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¶È³¦¤Ë´é¤Î¹¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£»ä¤Ï¼«±Ä¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤Ë·Ò¤¬¤ë¤«¤â¤È»×¤Ã¤Æ²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸å¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤ÎÃÎ¿Í¤â¤¹¤Ç¤ËÅÄÂ¼¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÅìËÌ½Ð¿È¤ÎËÑëÄ¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¿ÍÊª¡£¤½¤ì¤¬¡¢ÅÄÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï½éÂÐÌÌ¤«¤éº¾µ½¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡ØJTB¤Î³°²ßÎ¾ÂØ¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØJTB¤òÄÌ¤¸¤Æ±ß¤ò¥É¥ë¤ËÂØ¤¨¤ë¤È¡¢¼ê¿ôÎÁ¤Î4¡ó¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÇ®¿´¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤Æ¤¤¿¡£²¾¤Ë1000Ëü±ß¿½¤·¹þ¤ó¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢3¥õ·î¤Ë°ìÅÙ40Ëü±ß¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¡¢´õË¾¤¹¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤â¸µËÜ¤âÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤Ê¤¼Î¾ÂØ¤·¤Æ¼ê¿ôÎÁ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«µ¿Ìä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÍÂ¤«¤Ã¤¿¥«¥Í¤òJTB¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë¡£JTB¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦ÍÆµ¿¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®ÍÑ¤·¡¢¸åÆü¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï100Ëü±ß¤ò¤ï¤¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥«¥Í¤ÏÅÄÂ¼¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢JTB¤ËÍÂ¤±¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÅÄÂ¼¤È²ñ¤Ã¤¿¸å¤Ë¸¡º÷¤·¤¿¤é¡¢¡Ø³°²ßÎ¾ÂØ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò³Î¤«¤ËJTB¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¡Ø¥Î¥ë¥Þ¤¬¸·¤·¤¤¡Ù¤Ê¤É¤ÈÅÄÂ¼¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥«¥Í¤òÊ§¤¤¡¢·ë¶É1000Ëü±ß¶á¤¤¥«¥Í¤ò¤ï¤¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡àÄàÑ¤Ë¤âÅÄÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤ëJTB¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Ì¾¤ò½Ð¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ñ¼Ò¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Þ¤Ç¸«¤»¤¿¾å¡¢¼ÒÌ¾Æþ¤ê¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤Þ¤Ç¼êÅÏ¤·¤ÆÈï³²¼Ô¤«¤é¿®ÍÑ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¶Ë¤á¤Ä¤±¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤¤«¤Ë¼ê·ø¤¯ÌÙ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢5000Ëü±ß°Ê¾å¤Ï¤¢¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÂçÎÌ¤Î»¥Â«¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ê²¼¼Ì¿¿¡Ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ50¿Í°Ê¾å¤«¤éÂç¶â¤ò¹Ó²Ô¤®¤·¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤À¤¬¡¢¡Ö¼ê¿ôÎÁ¡×¤Î¿¶¤ê¹þ¤ß¤Ï¼¡Âè¤ËÂÚ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ç16Ç¯º¢¤«¤éÏ¢Íí¤â¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Èï³²¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢JTB¤ËÄ¾ÀÜ¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¡ÖÅÄÂ¼¤ò½Ð¤»¡×¤ÈÇ÷¤ë¼Ô¤â¤¢¤ê¡¢Ïª¸«¤òÉÝ¤ì¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¾¯¤·¤Ç¤âºá¤ò·Ú¤¯¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¡Ç16Ç¯7·î¤ËÂÍø½ð¤Ë¼«¼ó¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢JTB¤âÄ¨²ü²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¡£Èï³²¼Ô¤¬Â¿¿ô¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¤¿¤áÁÜºº¤Ï¿µ½Å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤è¤¦¤ä¤¯ÂáÊá¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Èï³²¼Ô31¿Í¤ÎÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤ëÄÍ±ÛÉÒÉ×ÊÛ¸î»Î¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö5500Ëü±ß¤â¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿Êý¤â¤ª¤ê¡¢ÅÄÂ¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ì±»ö¤Ç¤âÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ÆÄóÁÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È½·è¤Ï¤¹¤Ç¤ËºòÇ¯4·î28Æü¤Ë½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢4²¯1400Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤Ì¿Îá¤¬²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÄÂ¼¤Ï¤¤¤Þ¤À°ìÁ¬¤¿¤ê¤È¤âÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÅÄÂ¼¤¬¼ÒÌ¾Æþ¤ê¤ÎÌ¾»É¤äÎÎ¼ý½ñ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢JTB¤¬º¾µ½¹Ô°Ù¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤·¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â°ãË¡¹Ô°Ù¤ò»ß¤á¤ë¤Ù¤ÀÕÇ¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£²æ¡¹¤Ïº£¸å¤â¡¢JTB¤Î»ÈÍÑ¼ÔÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡24²¯±ß¤âñÙ¤·¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥Í¤¬ÊÖ¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¶Ã¤¤À¤¬¡¢ÅÄÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£º£²ó¤Î»ö·ï¤Ë¾Ü¤·¤¤¡¢¸µ¿ÀÆàÀî¸©·Ù·º»ö¤ÇÈÈºá¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾®ÀîÂÙÊ¿»á¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¡Ç13Ç¯7·î¤ËÆÊÌÚ¸©ÂÍø»ÔÆâ¤Ë277Ö¤Î¹ëÅ¡¤ò¹ØÆþ¤·¡¢4Âæ¤Î¥Ù¥ó¥Ä¤È¥ì¥¯¥µ¥¹¤ò¾è¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²Ô¤¤¤À¥«¥Í¤Ç¥«¥¸¥Î¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥«¥ª¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ú¹ñ¡£¥½¥¦¥ë¤ä³ø»³¤Î¥«¥¸¥Î¤Ç°ìÈÕ¤Ë1000Ëü±ß°Ê¾å¤ò»È¤¤¡¢Áí³Û¤Ç¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¿ô²¯±ß¤Î¥«¥Í¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¤ØÅÏ¹Ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥«¥¸¥ÎÂ¦¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤Î¹Ò¶õ·ô¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÁêÅö¤ÎVIP¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¡Ç16Ç¯¤Ë¼«¼ó¤·¤Æ°Ê¹ß¤Î2Ç¯´Ö¡¢¼«Âð¤âº¹¤·²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤¿ÅÄÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Å¾µï¤ò½Å¤Í¡¢¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤éºÙ¡¹¤ÈÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢·Ù»¡¤Ï¤Þ¤ÀÂ¿³Û¤Î¥«¥Í¤ò±£¤·»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤âÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£