何がそんなに楽しいのか、それともイタズラのつもりなのか、一心不乱に観光客の靴ひもをほどくペンギンが、人々の笑いを誘っている。

その様子がこちら。

I know most things are bad but today I met this asshole penguin who loved untying shoelaces and I’m feeling pretty great pic.twitter.com/h6VH0jBAqq

- Jill Twiss (@jilltwiss) 2018年8月24日