海外SNSやエンタメ系メディアで話題になっている瞬間芸動画を一つご紹介したい。

トリックはいたってシンプル。練習すれば(あるいは練習しなくても)誰でもできるようになるはずだ。

一瞬で右手と左手が入れ替わる?

@kay_deraさんというTwitterユーザーが8月21日に投稿した動画で、わずか3日間で再生回数は300万回を超え、3万回以上シェアされている。

Let’s see how far this goes 💀 pic.twitter.com/0bNq4QY0qc - ✨🍯chidera🍯✨ (@kay_dera) 2018年8月22日

すぐに分かった人が続々と投稿

@kay_deraさんはトリックの種明かしをしていないが、動画を見ただけで察しのいい人たちには分かったようだ。

自分たちがやって見せている動画が、@kay_deraさんへの返信スレッドに次々と投稿されている。

First try pic.twitter.com/1IJqfv9KV8

- Ameel (@sy4meel) 2018年8月23日

一方で「???」の人たちも

だが、動画を見て頭が混乱してしまった人も少なくない。

Wait a minute pic.twitter.com/UBoYqanwgw - Aight, so Boom (@MannyWTF_) 2018年8月22日

「ちょっと待ってよ」

I watched this 10 times in a row and I still don’t get it pic.twitter.com/uiuqzPHAEY

- Your Girl (@monki_GM) 2018年8月22日

「続けて10回見たけどまだわからない」

Almost had it! pic.twitter.com/IFEMuRJ9yD - DJ PupDawg🙏🏽😊🇵🇰 (@djpupdawg) 2018年8月22日

「ほとんど分かったぞ!」

分からない人向けのスロー動画も登場

やってみたいけどやり方が分からない人たちのために、誰かがわざとゆっくりやって見せてくれている。

I did it slow pic.twitter.com/UcCiYPQNMt

- Kevin Maloney (@Kevin_F_Maloney) 2018年8月23日

一瞬でスムーズにやるのは、けっこう難しい。あとは練習あるのみだ。