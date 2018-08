2019年春に劇場公開およびテレビ放送されるアニメ『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』の新キャラクターが発表された。『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』は『KING OF PRISM by PrettyRhythm』『KING OF PRISM -PRIDE the HERO-』に続く、『KING OF PRISM』シリーズの最新作。テレビ版は全12話が放送される予定だ。テレビ放送に先駆けて公開される劇場版は、3話ごとに集約した全4編から構成されるほか、劇場のみのエクストラムービーも公開。監督は菱田正和が務め、CGディレクターは乙部善弘、プリズムショー演出は京極尚彦、キャラクター原案は松浦麻衣、メインキャラクターデザインは原将治が担当した。今回発表されたのは、前作に登場した敵対勢力・シュワルツローズに所属する高田馬場ジョージのゴーストシンガーと噂された身長162cmの池袋エィス。歌もルックスも秀でているエィスのキャラクターボイスは前作でジョージのゴーストシンガーとして出演した小林竜之が担当する。新作では、各キャラクターをフィーチャーして毎話構成される予定となっており、エィスはいつかステージに立ちたいと夢見るプリズムスタァ候補生として「ジョージ回」にThe シャッフルのメンバーと共に登場。あわせてThe シャッフルのメンバーとして御徒町ツルギ、五反田ココロ、鶯谷モンド、神田ミツバの設定画が公開された。