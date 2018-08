モデルのカーリー・クロスが、歌手のテイラー・スウィフトとのツーショット写真を公開した。

カーリーはテイラーの有名人の友達「テイラー・スウィフト軍団」の1人として知られてきたが、テイラーが昨年8月にリリースした「Look What You Made Me Do」のミュージックビデオで、テイラー軍団の名前入りのTシャツに名前がなかったことで仲が悪くなったのではと伝えられた。さらにカーリーが今年2月にテイラーの宿敵と言われる歌手のケイティ・ペリーと寿司レストランで目撃されたことから、不仲説が大きくなっていた。カーリーはその後「ニューヨーク・タイムズ」紙にテイラーとは今も良い友人で、よく話していると明かし、「読むものすべて信じないで」とコメントしていた。

そして、カーリーが現地時間25日にテイラーのテネシー州ナッシュビルのコンサートを見に行ったことを報告。ツイッターにツーショット写真をアップし、「誰もテイラー・スウィフトのようにショーはできない。#ReputationTour ナッシュビルはこの世のものとは思えないほど素晴らしかったわ。あなたのことを本当に誇りに思う」と投稿している。

今回の写真がきっかけで、2人の不仲説が事実ではないことが証明されることになっただろう。