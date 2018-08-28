株式会社書泉が、9月1日より、JR線車両をモチーフとした書泉オリジナル鉄道グッズ「駅名ボールペン・シャープペンセット」を販売する。

今回発売するのは書泉グランデ、 書泉ブックタワーそれぞれのJR線最寄駅である「御茶ノ水駅」バージョンと「秋葉原駅」バージョン。

ボールペンとシャープペンには駅名標に加え、 各駅に乗り入れている路線の「車両の顔」がデザインされている。

書泉グランデ6階（神保町）、書泉ブックタワー5階（秋葉原）の鉄道フロア、および書泉オンラインオーダー(公式Web通販)で購入できる。

商品情報



・秋葉原駅名ボールペン・シャープペン3本セット

価格：

1,200円+税

セット内容：

ボールペン 2本（絵柄：総武線、 山手線）/ シャープペン 1本（絵柄：京浜東北線）

発売日：

2018年9月1日（土）

発売：

株式会社書泉

製造元：

株式会社シェリー

販売場所：

書泉グランデ6階（神保町）

書泉ブックタワー5階（秋葉原）

書泉オンラインオーダー（公式WEB通販)

商品詳細：

「書泉」ホームページ



・御茶ノ水駅名ボールペン・シャープペン2本セット

価格：

800円+税

セット内容：

ボールペン 1本（絵柄：中央線）/ シャープペン 1本（絵柄：総武線）

発売日：

2018年9月1日（土）

発売：

株式会社書泉

製造元：

株式会社シェリー

販売場所 ：

書泉グランデ6階（神保町）、

書泉ブックタワー5階（秋葉原）

書泉オンラインオーダー（公式WEB通販)

商品詳細：

「書泉」ホームページ

商品に関するお問い合わせ

・書泉グランデ（神保町）

TEL

03-3295-0011

営業時間

10：00-21：00【土日祝】10：00-20：00

・書泉ブックタワー（秋葉原）

TEL

03-5296-0051

営業時間

10：00-21：00

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