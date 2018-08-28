車両顔付き！駅名ボールペン・シャープペンセット発売
JR線車両がモチーフ「駅名ボールペン・シャープペンセット」
株式会社書泉が、9月1日より、JR線車両をモチーフとした書泉オリジナル鉄道グッズ「駅名ボールペン・シャープペンセット」を販売する。
今回発売するのは書泉グランデ、 書泉ブックタワーそれぞれのJR線最寄駅である「御茶ノ水駅」バージョンと「秋葉原駅」バージョン。
ボールペンとシャープペンには駅名標に加え、 各駅に乗り入れている路線の「車両の顔」がデザインされている。
書泉グランデ6階（神保町）、書泉ブックタワー5階（秋葉原）の鉄道フロア、および書泉オンラインオーダー(公式Web通販)で購入できる。
商品情報
・秋葉原駅名ボールペン・シャープペン3本セット
価格：
1,200円+税
セット内容：
ボールペン 2本（絵柄：総武線、 山手線）/ シャープペン 1本（絵柄：京浜東北線）
発売日：
2018年9月1日（土）
発売：
株式会社書泉
製造元：
株式会社シェリー
販売場所：
書泉グランデ6階（神保町）
書泉ブックタワー5階（秋葉原）
書泉オンラインオーダー（公式WEB通販)
商品詳細：
「書泉」ホームページ
・御茶ノ水駅名ボールペン・シャープペン2本セット
価格：
800円+税
セット内容：
ボールペン 1本（絵柄：中央線）/ シャープペン 1本（絵柄：総武線）
発売日：
2018年9月1日（土）
発売：
株式会社書泉
製造元：
株式会社シェリー
販売場所 ：
書泉グランデ6階（神保町）、
書泉ブックタワー5階（秋葉原）
書泉オンラインオーダー（公式WEB通販)
商品詳細：
「書泉」ホームページ
商品に関するお問い合わせ
・書泉グランデ（神保町）
TEL
03-3295-0011
営業時間
10：00-21：00【土日祝】10：00-20：00
・書泉ブックタワー（秋葉原）
TEL
03-5296-0051
営業時間
10：00-21：00
※掲載の内容につきましては諸般の事情により変更・延期・中止になる場合があります。