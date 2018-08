リラックマと伝統工芸品のコラボ第3弾「高崎だるま/リラックマだるま(赤・白)」が、2018年9月1日(土)に、リラックマストア大阪梅田店・東京駅店にて先行発売!

おめでたい紅白のリラックマだるまと、15周年をお祝いしましょう☆

リラックマ×伝統工芸企画「第3弾 高崎だるま/リラックマだるま(赤・白)」

価格:各2,500円(税別)

発売日:2018年9月1日(土)

販売店:リラックマストア大阪梅田店・東京駅店先行販売(リラックマストア他店舗では、9月15日より販売)

サイズ:高さ約9.5×幅約8.6×奥行約9cm

だるま生産量日本一を誇る群馬県高崎市で作られる「高崎だるま」とリラックマがコラボレーション!

張り子だるま生産に適した気候の上州(群馬)では200年以上前から高崎市富岡・八幡地域中心に生産が行われています。

職人さんが一つ一つ手作業で作った「リラックマだるま」は、背中のチャックやしっぽまで再現されています☆

続々と展開中の「リラックマ×伝統工芸」

今後の展開にも注目です☆

縁起物の「だるま」になったリラックマ!

リラックマと伝統工芸品のコラボ第3弾「高崎だるま(リラックマだるま)」は、2018年9月1日(土)に、リラックマストア大阪梅田店・東京駅店にて先行発売。

その他のリラックマストアでは、2018年9月15日(土)発売です。

