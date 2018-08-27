英国王立動物虐待防止協会（RSPCA）がTwitterに投稿した、ある動物の救出劇が複数の海外メディアで取り上げられるなど、注目を集めている。

さっそくだが、その投稿をご覧いただきたい。

ご覧の通り、そこには一面泥沼が広がっている。

そもそもどこに救出を待つ哀れな動物がいるというのか。

当初はクイズの様相を呈していた。

助けを待つ動物はどこにいるのでしょうか！？

「一見どこに何がいるのかわかりませんでした」「パッと見ただけでは全然わからない」「仔馬…かな？」と物議をかもした。

正解はここに。

かわいそうなヒツジがこんなところに…

そう、ヒツジが泥まみれ、というか首まで泥に埋もれていた。

しかし、ご安心あれ。救出すべき対象を確認できたら、後は専門家らが力を合わせて、ヒツジを無事に助け出した。

投稿によれば、この後に農場に戻されたという。

これには「ありがとう！助かってよかった」「お疲れ様です。きれいに洗ってあげて下さいね」「素晴らしい仕事ぶり」といった安堵と感謝のコメントが寄せられた。