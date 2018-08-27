どこにいる？完全に泥沼に埋まったヒツジが救出される
英国王立動物虐待防止協会（RSPCA）がTwitterに投稿した、ある動物の救出劇が複数の海外メディアで取り上げられるなど、注目を集めている。
さっそくだが、その投稿をご覧いただきたい。
Just been called to rescue this little beauty and her mum from a muddy dried up pond in #Cheshire really tough work but well worth it to get them out. They’re both exhausted & back at farm house recovering @RSPCA_official pic.twitter.com/6FtToCj1J0
- Anthony Joynes RSPCA (@joynes85) 2018年8月18日
ご覧の通り、そこには一面泥沼が広がっている。
そもそもどこに救出を待つ哀れな動物がいるというのか。
当初はクイズの様相を呈していた。
Spot the animal in need of rescue!!! @RSPCA_official pic.twitter.com/jaAby4KUMB
- Anthony Joynes RSPCA (@joynes85) 2018年8月18日
助けを待つ動物はどこにいるのでしょうか！？
「一見どこに何がいるのかわかりませんでした」「パッと見ただけでは全然わからない」「仔馬…かな？」と物議をかもした。
正解はここに。
This poor little sheep…..what a fine mess he got into hehe pic.twitter.com/qI40aRd9qK
- Vix (@vickirance) 2018年8月19日
かわいそうなヒツジがこんなところに…
そう、ヒツジが泥まみれ、というか首まで泥に埋もれていた。
しかし、ご安心あれ。救出すべき対象を確認できたら、後は専門家らが力を合わせて、ヒツジを無事に助け出した。
投稿によれば、この後に農場に戻されたという。
これには「ありがとう！助かってよかった」「お疲れ様です。きれいに洗ってあげて下さいね」「素晴らしい仕事ぶり」といった安堵と感謝のコメントが寄せられた。