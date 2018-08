【動画】マリナーズ・岩隈、メジャー復帰への第一歩!1Aで手術後初の実戦登板

昨年に右肩を手術し、リハビリを重ねているシアトル・ マリナーズ 岩隈久志 投手が26日(日本時間27日)、マイナー傘下1Aのエベレット・アクアソックスで公式戦に登板。手術後初の実戦登板となったが、1回2安打1失点の成績だった。 昨年9月に手術を受けて以来、この日が実戦初登板の岩隈。アリゾナ・ダイヤモンドバックス傘下1Aのヒルズボロ・ホップス戦に先発登板し、先頭打者のジェイク・マカーシー外野手を左飛に打ち取ると、続くヘラルド・ペルドモ内野手に初安打を許す。 3番のアンディ・ヤージー捕手にも安打を浴びて1死一、三塁とピンチを背負う展開となり、ここでジョーイ・ローズ内野手にセンターへ犠飛を打たれ1失点。しかし、続くホルヘ・ペレスを右飛に打ち取ってイニングを終えた。この模様は、ホップスの球団公式ツイッターで映像付で紹介されている。 この日の岩隈は、1イニングのみの登板で被安打2、無四球、奪三振0、失点1という成績だった。米公式サイト『MLB.com』によると、マリナーズのスコット・サービス監督は、岩隈の登板について「非常に興味がある」とし、「彼がチームの戦力になるかどうか判断する前に、どんな登板内容か待たなければならない。初めてのリハビリ登板の後で、より詳しい状態が分かるだろう」と話した。 現在ポストシーズン進出へ向けて負けられない戦いが続くマリナーズ。岩隈が今季中に復帰できるかどうか、その動向が注目される。

Everett AquaSox: We’re gonna start 2013 American League All-Star Hisashi Iwakuma today.



Us: 🤷‍♂️



Geraldo Perdomo, Andy Yerzy and Joey Rose combine to manufacture a run off the big-leaguer!#AllHoppedUp #BringTheE pic.twitter.com/aVKEGRustX

- Hillsboro Hops (@HillsboroHops) 2018年8月26日