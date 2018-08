ドラマ「SHERLOCK/シャーロック」や『キングスマン』などで、英国紳士ブームが巻き起こり、女子たちを魅了し続けている昨今。今年も知的で洗練された英国紳士たちが話題作に出演し、映画界を盛り上げている!下記にて、今年大注目の英国紳士出演映画をまとめてご紹介!

■『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』(11月23日公開)

話題沸騰の英国男子:エディ・レッドメイン&英国紳士代表格:ジュード・ロウ!英国紳士2大巨頭奇跡の共演!

この映画の主人公、シャイでおっちょこちょいな魔法動物学者・ニュートを演じるのは、英国俳優の中でも今、最も注目を集めるエディ・レッドメイン!『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』では、魔法動物をこよなく愛する優しさや、はにかんだ笑顔、人見知りでマイペースながらも、危険を顧みず魔法界のヒーローとして戦っていくギャップに、女性たちが胸をときめかせた!

さらに、本作ではエディに加えて、甘いマスクで数多の女性を虜にしてきた英国出身のイケメン俳優、ジュード・ロウも初参戦!「ハリー・ポッターシリーズ」でもお馴染みの、若きダンブルドア先生を演じる。『リプリー』でアカデミー助演男優賞にノミネートされ、端正な容姿と才能で一躍名を馳せ世界中の女性を虜にし、英国紳士ブームの火付け役に!

本作では、捕らえられていた強大な敵・黒い魔法使いのグリンデルバルド(ジョニー・デップ)が逃げ出し、魔法界と人間界の支配を計略。ダンブルドアから「グリンデルバルドを止められるのは君だけだ」と、告げられたニュートは仲間たち、そして魔法動物たちとともにホグワーツからパリの魔法界へと旅立ち、更なる大冒険が始まる!ホグワーツ魔法学校の卒業生であるニュートと、その恩師・ダンブルドア先生の活躍も大きな見どころとなる、“ファンタビ”最新作は絶対に見逃せない!

■『MEG ザ・モンスター』(9月7日公開)

英国随一の最強男!ジェイソン・ステイサム

『ミッション:インポッシブル』の3週連続1位を阻止し、全米興収首位を獲得した本作で、主演の深海レスキューダイバーを務めるのは、ジェイソン・ステイサム!『トランスポーター』シリーズに代表されるように、スーツを着こなしながらクールに超絶アクションをこなせる肉体派英国紳士として人気を博している!得意のアクションやワイルドな出で立ちから“最強の男”との呼び声も高い彼の今回の敵は、なんと全長23M、体重20トン、その歯は25cmの超巨大ザメ“MEG”(メガロドン) 。無愛想ながらも体一つでメガロドンへ立ち向かい、美女や子どもを守り抜く男らしい姿にうっとりしてしまうこと間違いなし!絶望的な巨大ザメにドキドキさせられながらも、ステイサムの絶対的安心感も見どころのひとつ!

■『マンマ・ミーア!ヒア・ウィー・ゴー』(8月24日公開)

洗練されたスーツ姿が印象的な英国紳士!コリン・ファース

花嫁のソフィ(アマンダ・セイフライド)が、シングルマザーのドナ(メリル・ストリープ)に内緒で、結婚式に自分の父親かもしれない母親の元恋人3人を招待したことで巻き起こる大混乱を描いた前作『マンマ・ミーア!』から引き続き父親候補の一人を演じるコリン・ファース。ラブストーリーから人間ドラマまで多彩にこなし、『キングスマン』で見せつけた英国紳士っぷりでは若い女性の心も掴んだ!

前作から10年後を描く続編の本作は、ドナがソフィの父親候補3人と出会った青春時代を中心に、過去と現在を行き来して、そこからどのように現在に繋がっているのかが描かれる。豪華な新キャストを迎え、コリンを始めとする3人のパパたちももちろん続投!ギリシャの美しいカロカイリ島を舞台に、今度はどんなハプニングが巻き起こるのか!前作でもおなじみの名曲「ダンシング・クイーン」や、新たなABBAの楽曲とダンスの数々で贈る、最高にハッピーな感動作が再び帰ってくる!

今話題の英国紳士らを是非ともチェックしてみてほしい。

■『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』

2018年11月23日(金・祝)公開

配給:ワーナー・ブラザース映画

