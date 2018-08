三代目 J Soul Brothers の山下健二郎が初主演を果たし、映像配信サービス「dTV」とフジテレビの動画配信サービス「FOD(フジテレビオンデマンド)」で2017年に配信されたドラマ「Love or Not」の続編「Love or Not 2」が製作され、10月に両プラットフォームで配信開始となることが明らかになった。

続編決定の報に山下は「続編のお話を聞いてすごく嬉しかったです! またみんなと会えると思うとテンションが上がりましたし、前作が僕にとってドラマ初主演となる大切な作品だったので気合いが入りました」とコメント。

「前作よりも少し大人になって落ち着きのある(宇佐美)幸助を演じれるように意識して役作りしました! お互いのことを本当に大切に思い好きだからこそ邪魔をしたくないという気持ちから、ボタンのかけ違いの様にすれ違ってしまい、幸助が真子から別れを切り出されるところからスタートします。そんなモヤモヤから始まる新たなラブストーリーを楽しんでください」と役作りや見どころについて語っている。

本ドラマで山下が演じるのは不器用かつ鈍感で仕事はできないダメ男・宇佐美幸助。幸助は同棲中の彼女・広澤真子(本仮屋ユイカ)にプロポーズをしようと意気込むのだが、先に彼女から別れを告げられてしまうという、悲しすぎる展開に。崖っぷちに立たされた幸助が真子の愛を取り戻そうと努力する姿を応援したくなる逆転ラブコメディーだ。

前作に続き、本仮屋、町田啓太、浅見れいなといったキャスト陣が出演。さらに佐津川愛美、細田善彦が加わり、『パンとバスと2度目のハツコイ』『ウタモノガタリ-CINEMA FIGHTERS project-』『DTC -湯けむり純情篇- from HiGH&LOW』と今年公開の映画に次々に出演して俳優としてのキャリアを積んでいる山下の主演ドラマを盛り上げる。(編集部・海江田宗)

「Love or Not 2」は10月5日よりdTV&FODで同時配信スタート