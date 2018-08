ドラマ『Love or Not 2』が10月5日からdTVとFODで配信される。同作は、dTVとFODの共同製作プロジェクト第1弾として昨年配信されたラブコメディー『Love or Not』の続編。『Love or Not 2』では、同棲中の恋人・広澤真子にプロポーズしようと意気込む主人公・宇佐美幸助が、広澤に別れを告げられ、様々な事件に巻き込まれながらも、彼女の愛を取り戻すために奮闘する姿を描く。前作に続き、不器用で鈍感な「ダメ男」の宇佐美幸助役を山下健二郎(三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE)、宇佐美の恋人・広澤真子役を本仮屋ユイカが演じるほか、町田啓太(劇団EXILE)、浅見れいな、八木将康(劇団EXILE)、水沢エレナが出演。宇佐美と広澤の恋路を阻む恋敵役として佐津川愛美、細田善彦が新たにキャスティングされた。また、脚本を劇作家の錦織伊代と前作にも参加したますもとたくや、演出を水田成英、浅見真史、本間利幸が手掛ける。主題歌はDOBERMAN INFINITYによる書き下ろしの楽曲“Never Change”。主演の山下健二郎は「続編のお話を聞いてすごく嬉しかったです!またみんなと会えると思うとテンションが上がりましたし、前作が僕にとってドラマ初主演となる大切な作品だったので気合いが入りました」と喜びを語っている。■山下健二郎(三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE)のコメント・続編決定の知らせを受けて続編のお話を聞いてすごく嬉しかったです!またみんなと会えると思うとテンションが上がりましたし、前作が僕にとってドラマ初主演となる大切な作品だったので気合いが入りました。・主人公の宇佐美幸助を演じる上で意識したこと前作よりも少し大人になって落ち着きのある幸助を演じれるように意識して役作りしました!・ドラマの見どころお互いの事を本当に大切に思い好きだからこそ邪魔をしたくないという気持ちから、ボタンのかけ違いの様にすれ違ってしまい、幸助が真子から別れを切り出されるところからスタートします。そんなモヤモヤから始まる新たなラブストーリーを楽しんでください。