女優のナタリー・ポートマンが、タイトル未定の新作映画で双子を演じることが決まった。The Hollywood Reporter などが報じた。

同作が描くのは、実在したコラムニスト・フリードマン姉妹(エスター&ポーリーン)のライバル関係。二人は読者にアドバイスを送るコラムをそれぞれ別の新聞で担当することになったことで、し烈な争いを繰り広げることになる。

ナタリーは双子のフリードマン姉妹を一人二役で演じるほか、監督も務める予定。2015年の『ア・テイル・オブ・ラブ・アンド・ダークネス(原題) / A Tale of Love and Darkness』でもメガホンを取ったナタリーにとって、2作目の長編監督作となる。脚本は、テレビドラマ「アフェア 情事の行方」のケイティ・ロビンズが執筆する。

9月に入ると出演作が立て続けにお披露目されることも決まっているなど、乗りに乗っているナタリー。ジュード・ロウと共演したミュージカル『ヴォックス・ルクス(原題) / Vox Lux』は第75回ベネチア国際映画祭で、グザヴィエ・ドラン監督作『ザ・デス・アンド・ライフ・オブ・ジョン・F・ドノヴァン(原題) / The Death and Life of John F. Donovan』は第43回トロント国際映画祭でワールドプレミア上映となる。(編集部・市川遥)