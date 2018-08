映画『ボス・ベイビー』Blu-ray&DVDリリースを記念し、ユニバーサルキャラクターの中から選抜された全6キャラクターで「ユニバーサルキッズ・キャラクター総選挙 2018」を開催中だ。

ボス・ベイビー

20代〜40代を中心に、様々な世代の方から投票が集まっており、2018年に登場したニューカマー、ボス・ベイビーが不動の人気を誇るミニオンを抑えて暫定首位を獲得。2位に『ミニオンズ』のケビン、3位に『おさるのジョージ』のショージと続き、1位、2位のキャラクターで全体の半数の票を集める結果に。

ケビン

赤ちゃんらしからぬ、なんとも言えない表情に魅力を感じた人が多く、票が集まったボス・ベイビー。対して、いつも全力投球なケビンの可愛さに心を打たれた人からの声も多く集まっており、3位のジョージも昔からの根強いファンからラブコールが多数寄せられている。

ジョージ

投票締切日まで残り2週間足らず。あなたの“推しキャラ”に清き一票を!

「ユニバーサルキッズ・キャラクター総選挙2018」概要

【開催期間】9月7日(金)まで開催中

【参加方法】Twitterまたはメールでの投稿方法を選び、コメントをご記入いただくだけ!

【賞品】おうちで“映画館”3点セット(『SONY ポータブル超短焦点プロジェクター』『ポップコーンマシーン』『ホットドッグトースター』)

詳細はキャンペーンページにて:https://www.buzzes.jp/movies/universal-kidsstudio/?ref=nbc

映画『ボス・ベイビー』Blu-ray&DVDは8月8日(水)より好評リリース中

