トレーナーの皆さん、ウィロー博士に協力して、幻のポケモン「セレビィ」を探しましょう! 今日から世界中で新たなスペシャルリサーチをお楽しみいただけるようになりました! #セレビィを探せ pic.twitter.com/LlFjwhrf0r — Pokmon GO Japan (@PokemonGOAppJP) 2018年8月20日

トレーナーの皆さん、色違いのネイティや色違いのヒマナッツが見つかっているようです。あなたはもう彼らに出会いましたか? ぜひリプライで教えてください! — Pokmon GO Japan (@PokemonGOAppJP) 2018年8月20日

iOS/Android向けアプリ『 ポケモンGO 』では、幻のポケモン「セレビィ」が登場するスペシャルリサーチを本日8月21日より開始しています。「セレビィ」が登場するスペシャルリサーチは、2018年3月末に登場した「ミュウの姿を追うスペシャルリサーチ」の3番目のタスクグループを完了していれば開始することができ、同時に並行して進めることが可能です。また、現在「ネイティ」や「ヒマナッツ」の色違いも出現しているとのこと。ユーザーによれば、「クヌギダマ」や「ブルー」の色違いも出現しているようです。「セレビィ」のスペシャルリサーチをクリアする片手間に、新たな色違いポケモンを探すのも面白いかもしれません。【関連記事】『ポケモンGO』幻のポケモン「セレビィ」がスペシャルリサーチに登場!8月21日早朝より開始予定https://www.inside-games.jp/article/2018/08/17/116793.html『ポケモンGO』は、好評配信中。基本プレイ無料のアイテム課金制です。(C)2018 Niantic, Inc. (C)2018 Pokémon. (C)1995-2018 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.