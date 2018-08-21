20Ç¯´Ö¶ì¤·¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¿Àº¿À²Ê°å¤À¤«¤é¤³¤½¤ï¤«¤ë¡¢¡ÖÈ¯Ã£¾ã¤¬¤¤¡×¤È¤Î¾å¼ê¤Ê¤Ä¤¤¢¤¤Êý
¡Ø¼«Ê¬¤Î¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤ò¼£¤·¤¿Àº¿À²Ê°å¤ÎÊýË¡¡Ù¡ÊÀ¾ÏÆ½ÓÆóÃø¡¢¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î°åÎÅ´Æ½¤¤òÃ´Åö¤·¤¿¤ê¡¢¼«¤é¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÌö¤¹¤ëÀº¿À²Ê°å¡£
¿Í¤ÎÇº¤ß¤òÊ¹¤¡¢¿´¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÃæ³ØÀ¸»þÂå¤«¤é30ÂåÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç20Ç¯°Ê¾å¡¢¼«¿È¤â¶ì¤·¤ß¡¢¤â¤¬¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¿Í¤Î¿´¤ò¼£¤¹¡×¤È¤¤¤¦¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¤³¤í¤Ï¼þ°Ï¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶¤Ð¤«¤êÊú¤¨¡¢¿´¤Ï¥°¥é¥°¥é¤ÈÉÔ°ÂÄê¤ËÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¤Ê¤¼¼«Ê¬¤Ï¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ø¤ÎÅú¤¨¤òµá¤á¡¢³Ø²ñ¤Ê¤É¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¡¢Ê¸¸¥¤ò¤¢¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¤ä¹ÖµÁ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö°å³Ø°Ê³°¤ÎÊ¬Ìî¡×¤ËÅú¤¨¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·°Õ³°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢ËÜ¶È¤Ç¤¢¤ëÀº¿À°å³Ø¤ÎºÇÀèÃ¼¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢Åú¤¨¤Ï¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¼ÂÀ¸³è¤Ç¡Ö¼£ÎÅ¡×¤ò½Å¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯¹¥Å¾¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Àº¿À²Ê°å¤Ç¤¢¤ëËÍ¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿Åú¤¨¡£ ¤½¤ì¤Ï¡ÖÈ¯Ã£¾ã¤¬¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤ÎÇ¾¤Îµ¡Ç½¾ã¤¬¤¤¤Ç¤·¤¿¡£ ¤Ê¤«¤Ç¤âËÍ¤Ï¡¢¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬¡¼¾É¸õ·²¡ÊAS¡Ë¤ÈADHD¡ÊÃí°Õ·çÇ¡¡¦Â¿Æ°¾É¡¢Ãí°Õ·ç´Ù¡¦Â¿Æ°À¾ã³²¤È¤â¡Ë¡¢Æó¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¤¢¤ï¤»¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤Ï²áµî¤Ë11Ç¯´Ö¡¢¹ñÎ©¤Î½ÅÅÙÃÎÅª¾ã¤¬¤¤»ù»ÜÀß¤Ë¶Ð¤á¡¢»ÜÀß²þ³×¤Ë¤Þ¤Ç·È¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îº¢¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò¿Ç»¡¤·¤Ê¤¬¤éÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¢¤ëÆü¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤µ¤ËÈ¯Ã£¾ã¤¬¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ ¤½¤ì¤«¤é¤ÎËÍ¤Ï¡¢È¯Ã£¾ã¤¬¤¤¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ¯Ã£¾ã¤¬¤¤¤«¤é¤¯¤ëÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÃÛ¤Êý¤ä¿¼¤áÊý¤ò°Õ¼±Åª¤Ë²þÁ±¤·¡¢Áê¼ê¤Èµ¤»ý¤Á¤Î¤è¤¤´Ø·¸¤ò·ë¤Ö¤è¤¦¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ê¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¡×¤è¤ê¡Ë
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼«¿È¤¬Çº¤ó¤Ç¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¡Ö¤³¤³¤Ï¤³¤¦¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤À¡×¤È»¡ÃÎ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÐ¿Í¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¿ô¤Ï·ã¸º¡£¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢À¸¤Êý¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤êËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢Àº¿À²Ê°å¤È¤·¤Æ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò¤âÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡×¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ëÊýË¡¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤¤ç¤¦¤ÏÂè4¾Ï¡Ö¡ØÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡Ù¤ÏºÇ¶¯¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¡×Ãæ¤Î¡Ö¤³¤¦¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡×¤«¤é¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÈ´¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶°ø¤¬¤ï¤«¤ë¤È¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤¬ÊÑ¤ï¤ë
Ãø¼Ô¤¬È¯Ã£¾ã³¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¼þ°Ï¤È¤Î°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤Þ¤ï¤ê¤È¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤ë¡×¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÃ±¤ËÀ³Ê¤äµ¤¤Î»ý¤ÁÊý¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¡ÊÃø¼Ô¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ë¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬¡¼¾É¸õ·²¤Ê¤É¤ÎÈ¯Ã£¾ã³¹¤¬¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤â¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Àº¿À²Ê°å¤È¤¤¤¦»Å»öÊÁ¡¢È¯Ã£¾ã¤¬¤¤¤¬À¸¤¤Å¤é¤µ¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¸¶°ø¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ÊÃÊ¤Ëµ¤Ê¬¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿°ãÏÂ´¶¤äÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤¬¤¹¡¼¤Ã¤È¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¤¤Å¤¤«¤é¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¼þ°Ï¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸å¤í¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤¬¡¢¤Õ¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ê165¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
À¸¤¤Å¤é¤µ¤¬Éð´ï¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³
¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬¡¼¾É¸õ·²¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤ËÍ¸ú¤Ê¼£ÎÅË¡¤Ï³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¸½ºß¤Î¼£ÎÅ¤Î´ðËÜ¤Ï¡¢Ìä¿Ç¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë±þ¤¸¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ØÆ³¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¡£
¤ÈÊ¹¤¯¤ÈÉÔ°Â¤Ë»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢À¸¤¤Å¤é¤µ¤Î¸¶°ø¤òÃÎ¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ¡¢¹ÔÆ°¤ä¹Í¤¨Êý¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡£°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤¿¤ÀÇùÁ³¤È¼«Ê¬¤äÂ¾¿Í¤òÀÕ¤á¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤º¤Ã¤È·òÁ´¤Ê¿´¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿ÆÃÀ¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¼å¤ß¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¿¤Ð¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤â¡£À¸¤¤Å¤é¤µ¤Î¸¶°ø¤òÃÎ¤ê¡¢¼«Ê¬¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤¹¡×¤È¤¤¤¦Éð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬¡¼¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÄê¤ÎÊª»ö¤Ø¤Î¶½Ì£¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¡£Ãø¼Ô¤â¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¡¢¥é¥¸¥³¥óÌÏ·¿¤Å¤¯¤ê¤Ë¶Å¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÏÄ¹»þ´Ö½¸Ãæ¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ä½¸ÃæÎÏ¤Ï¡¢ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤¿¦Ç½¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ¸¤«¤»¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ç¤âÌµÆñ¤Ë¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¼¥Í¥é¥ê¥¹¥È¤ÏÌµÍý¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÆÃÄêÊ¬Ìî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤òÌÜ»Ø¤»¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡Ê166¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
¡È¼å¤ß¤ò¶¯¤ß¤Ë¤·¤Æ¡É»Å»öÁª¤Ó¤ËÀ¸¤«¤¹
¸¶°ø¤ä¼«Ê¬¤ÎÆÃÀ¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤¼¤Ò»Å»öÁª¤Ó¤Ë¤âÀ¸¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÃø¼Ô¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é½¢¿¦³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡¢¸½ºß¤Î»Å»ö¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¡¢¿·¤¿¤Ê¿¦¾ì¤òÃµ¤½¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤Ã¤¿Æ»¤òÁª¤Ö¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¶ì¼ê¤À¤È¼«³Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÂÐ¿Í¸ò¾Ä¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤¬Ì©¤Ç¾å²¼´Ø·¸¤¬¸·¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¿¦¾ì¤ÏÈò¤±¤è¤¦¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÁª¤Ö¿¦¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¼å¤ß¤ò¶¯¤ß¤ËÊÑ´¹¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¿Í¤È¤Î²ñÏÃ¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Áê¼ê¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¿Í¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Îµ»½Ñ¤Ç¤Ç¤¤ë»Å»ö¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¦¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¡¢SE¡Ê¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ë¡¢µ»½Ñ·Ï¤Î¿¦¿Í¤Ê¤É¤ÎÆ»¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¶Å¤êÀ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¤¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢µ»½Ñ¿¦¤Ç¤âÏÂ¿©¤ÎÎÁÍý¿Í¤ä²Û»Ò¿¦¿Í¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î¥·¥§¥Õ¤Ê¤É¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤Î½¤¹ÔÀ©ÅÙ¤ä¸·¤·¤¤¾å²¼´Ø·¸¤Ï¤Ä¤é¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ê¤é¡¢³¤³°¤Ç³Ø¤ó¤Ç¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦¥·¥§¥Õ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦Æ»¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬¡¼¤Î¿Í¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢ÀÜµÒ¤ä¸ÜµÒÂÐ±þ¤ÎÂ¿¤¤»Å»ö¤ä¡¢¾ï¤Ë»þ´Ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢Í½ÄêÊÑ¹¹¤ä»êµÞ¤Î¶ÈÌ³¤¬Â¿¤¤¿¦¼ï¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ë´³¾Ä¤µ¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¿Ê¤á¤é¤ì¤ë»Å»ö¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ö¼Â¡¢¸¦µæ¼Ô¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ó¤ÇÌ¾¤òÀ®¤¹¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¾å¤¬¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°å¼Ô¤äÊÛ¸î»Î¤Ê¤ÉÆÈÎ©¤·¤¿¿¦¶È¤Ë¤âÂ¿¤¤¤ÈÃø¼Ô¤ÏÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê168¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
¡ÖTO DO¥ê¥¹¥È¡×¤Ç´ÊÃ±¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÃÊ¼è¤ê¤¬°¤¤¡×¡Ö»þ´Ö´ÉÍý¤¬¶ì¼ê¤À¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò»ë³Ð²½¤·¤Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý¤¹¤ëÊýË¡¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÍÌ¾¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£Î©Âç³Ø¤Ç¸¦µæ¤µ¤ì¤¿¼«ÊÄ¾É»ù¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖTEACCH¡×¤È¤¤¤¦»ØÆ³Ë¡¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö»þ´Ö¡¦¶õ´Ö¡¦³èÆ°¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì»ë³ÐÅª¤Ë¶èÀÚ¤Ã¤ÆÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¼êË¡¤Ç¡¢À®¿Í¤·¤¿¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬¡¼¤Î¿Í¤Ë¤âÍ¸ú¤ÊÊýË¡¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÃø¼Ô¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò±þÍÑ¤·¤Æ¡Ö»þ´Ö¤Î»ë³Ð²½¡Ê¹½Â¤²½¡Ë¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÆþ¤Ë¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¼êÄ¢¤Î¥ê¥Õ¥£¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼«Ê¬¤ÇÀìÍÑ¤Î¥Î¡¼¥È¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¤Þ¤º°ìÆü¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò½ñ¤½Ð¤·¤Æ¹ÔÆ°¤ÎÎ®¤ì¤òÇÄ°®¤·¤Þ¤¹¡£
¢¤µ¤é¤Ë½µ´Ö¡¦·î´Ö¤ÎÍ½ÄêÉ½¤òºî¤Ã¤Æ¡¢º£½µ¤ä¤ë¤³¤È¡¢º£·î¤ä¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤«¤é¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
£ËèÄ«¡¢Ä«¤Î½½¸ÞÊ¬¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡Öº£Æü¤ä¤ë¤³¤È¡×¤Î¥ê¥¹¥È¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤Ê¤é¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥ì¥Ý¡¼¥ÈÄó½Ð¡¢²ñµÄ»ñÎÁ¤Î¥³¥Ô¡¼¡¢¾¦ÉÊ¥µ¥ó¥×¥ë³ÎÇ§¡¢¥á¡¼¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤ò¡Ê¸Þ¡Á¼·ÅÀ¤Þ¤Ç¤È¿ô¤ò·è¤á¤Æ¡Ë½ñ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤º£Æü¤ä¤ë¤³¤È¥ê¥¹¥È¤Ë¡¢¡ÖA¡×¡ÖB¡×¡ÖC¡×¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖA¡×ÀäÂÐ¤Ëº£Æü¤ä¤ë¤³¤È
¡ÖB¡×¤Ê¤ë¤Ù¤¯º£Æü¤ä¤ë¤³¤È
¡ÖC¡×ÌÀÆü¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤³¤È
¥¡ÖA¡×¤¬Ê£¿ô¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡ÖA1¡×¡ÖA2¡×¡ÖA3¡×¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÍ¥Àè½ç°Ì¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ê170¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ò¡¢Ä«¤Î15Ê¬¤ÎÆü²Ý¤Ë¤·¤Æ½¬´·¤Å¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð1Æü¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤½¤ÎÆü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬»ë³ÐÅª¤ËÀ°Íý¤Ç¤¡¢»þ´Ö¤Î¥í¥¹¤ò¸º¤é¤·¤ÆÃÊ¼è¤ê¤è¤¯¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¡Ê169¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
¶ì¼ê¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¾¡Éé¤·¤Ê¤¤
¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬¡¼·¹¸þ¤Î¶¯¤¤¿Í¤Ï¡¢ÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤È¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¡£¤·¤«¤·¼«Ê¬¤Ç¤â¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡¢¡Ö»Å»ö¡¢¿Í¤Å¤¤¢¤¤¡¢²ñÏÃ¡¢¼ñÌ£¡¢¸ä³Ú¡×¤Ê¤É¡¢Ê¬Ìî¤òÂç¤Þ¤«¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢ÆÀ°Õ¡¦¶ì¼ê¤ÎÎ¾Êý¤ò¥Î¡¼¥È¤Ë¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¥²¡¼¥à¤¬ÆÀ°Õ¡×¡Ö´ÊÃ±¤ÊÎÁÍý¤¬ÆÀ°Õ¡×¡ÖºÙ¤«¤¤ºî¶È¤¬¶ì¼ê¡×¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î¹ÔÆ°¤¬¶ì¼ê¡×¤Ê¤É»×¤¤¤Ä¤¯¤â¤Î¤ò¤¹¤Ù¤Æ½ñ¤¤¤Æ»ÅÊ¬¤±¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¶½Ì£¤ÎÊý¸þ¤äÆÀ°ÕÊ¬Ìî¡¢¶ì¼êÊ¬Ìî¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼«Ê¬¤ÎÆÃÀ¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤Ï¤â¤¦¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÉ¬Í×¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÆÀ°Õ¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¡¢¶ì¼ê¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¾¡Éé¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ðËÜÊý¿Ë¤ò·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶ì¼ê¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ä¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤³¤½¤³¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¡£¾¡Éé¤Ï¼Î¤Æ¤Æ¡¢¡Ö5³ä¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â4³ä¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¡¢¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤¯¡£¤½¤¦·è¤á¤ë¤È¡¢Í¾·×¤Ê¤â¤Î¤¬Æþ¤Ã¤¿¥ê¥å¥Ã¥¯¤ò²¼¤í¤·¤¿¤è¤¦¤Ëµ¤Ê¬¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡ÖÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤¬»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£¡ÖÆÀ°Õ¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¶ì¼ê¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¡Ö¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃ¤Ë¹¥¤¤Ê¤â¤Î¡×¤ò¿¤Ð¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¿·¤¿¤Ë¼«Ê¬¤Î¡ÖÆÀ°Õ¤Ê¤â¤Î¡×¤òÆÀ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Èá´Ñ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤·¡£¡ÖÅØÎÏ¤·¤Æ¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤ä¼åÅÀ¤ò¹îÉþ¤·¤è¤¦¡×¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¿´¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¸¤¤Å¤é¤µ¤Î¸µ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÃø¼Ô¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê179¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
È¯Ã£¾ã¤¬¤¤¤Ï¼£¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÆÀ°Õ¤ÊÌÌ¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¿¤Ð¤·¡¢ÉÔÆÀ°Õ¤ÊÌÌ¤ÏÌµÍý¤»¤º¤½¤³¤½¤³¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¸¶Â§¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤È¤Æ¤âÀ¸¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Áá¤¯µ¤¤Å¤¤¤¿¿Í¤«¤é¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òÃÎ¤ê¡¢Àµ¤·¤¯ÂÐºö¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤ÈÃø¼Ô¤Ï¼çÄ¥¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Photo: °õÆîÆØ»Ë