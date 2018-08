「マトリックス トリロジー 4K ULTRA HD&HD デジタル・リマスター ブルーレイ」が11月7日(水)にリリースされる。

【ジャケット写真】マトリックス トリロジー 日本語吹替音声追加収録版<4K ULTRA HD&HDデジタル・リマスター ブルーレイ>

1999年に第1作目が公開されるや否や、驚異のVFX(視覚効果)が話題となり、「映像革命」を起こしたと言われるSFアクション超大作「マトリックス」シリーズ3作が、遂に史上最高のフォーマット、4K ULTRA HDで登場する。

【展開図】マトリックス トリロジー 日本語吹替音声追加収録版<4K ULTRA HD&HDデジタル・リマスター ブルーレイ>

ブルーレイもHDデジタル・リマスター化され、新たな日本語吹替が追加収録されているほか、マトリックスをイメージした緑の文字を羅列した特殊加工ボックスで、79ページに及ぶブックレットの封入特典が予定されている。

【初回限定生産】日本語吹替音声追加収録版<4K ULTRA HD&HDデジタル・リマスター ブルーレイ>

(9枚組/豪華ボックス&ブックレット付)¥20,000+税

【初回限定生産】HDデジタル・リマスター&日本語吹替音声追加収録版

(6枚組/豪華ボックス&ブックレット付)¥15,000+税

発売・販売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

「マトリックス トリロジー 4K ULTRA HD&HD デジタル・リマスター ブルーレイ」は11月7日(水)リリース

(C) 2018 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

映画ランドNEWS - 映画を観に行くなら映画ランド