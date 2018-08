2013年にTV映画が放送されて以来、カルト的人気を誇るサメ映画「シャークネード」シリーズ第6作となる完結編「シャークネード ラスト・チェーンソー 4DX」の予告編が、YouTubeで公開されています。邦題にあるようにシリーズ初の4DX上映が実施される本作ではタイムトラベルもあって、もともとカオスな「シャークネード」シリーズの中でもさらにカオスの極まった作品となってます。The Last Sharknado - 'It's About Time' Official Trailer (2018)海に突き出た桟橋上のレストラン。人々が何かの異変に気づきます。天気予報によれば、アメリカをトルネードが襲う模様。海上で猛烈な渦を巻くトルネードを見て、呆然とする海水浴客。悲鳴を上げる女性が逃げているのは……サーフボードにのったサメ。背後ではサメが飛び交っています。「サメだ!」という叫び声を上げる男性。シャークネードシリーズの主人公であるフィン・シェパードは、さすがに慣れているのかサーフボードでサメをなぎ払います。母は強しということなのか、子ども2人を守る女性は鮮やかな手つきで空を飛んでくるサメをスコップに突き刺していました。トルネードに巻き上げられて空を飛ぶ大量のサメ。「タイムトラベルにはリスクがある」と語るフィン。どうやら、「シャークネード ラスト・チェーンソー 4DX」ではタイムトラベル要素を盛り込み、時を越えてサメと対決するようです。タイムトラベルの結果……岬にはティラノサウルスが現れました。そこへ巨大なサメが飛びかかり……ガブリとかみつきます。「ようこそ先史時代へ!」と言って手を広げる男性。意味不明な展開ですが、サメが降ってくる中では細かいことを気にしている場合ではありません。中世の城にたどり着いた一行。男性が聖剣っぽいものを抜いて雄叫びを上げます。魔術師らしき人物まで登場。炎をまとったサメが中世の城を襲い……兵士が必死に応戦。西部の保安官っぽい人物は銃でサメを迎え撃ちます。なぜか巨大な仏具の鈴の中に入っているフィン。中世っぽさあふれる人々が路地裏へ逃げ込みます。木の棒を構えたフィンは……野球のバッターのように棒を振り抜き、サメを打ち返しました。飛び回るサメに泣きわめくおじいちゃんも……実際に自分のもとへサメが飛んできたら殴り倒す武闘派でした。サメ退治で忙しいフィンに対し……西部のガンマンらしき人物が決闘を申し込みます。ところが、後ろから飛んできたサメに……銃を持った手が食いちぎられてしまいました。レーザー銃のような文明の利器も登場し、人vsサメの戦いはカオスの様相。メカ・シャークも登場します。これまでの作品以上にぶっ飛んだ展開が期待できそうな予告編でした。なお、「シャークネード ラスト・チェーンソー 4DX」はアメリカでは2018年8月19日(日)から公開されており、日本公開は4DX対応スクリーンで2018年11月2日(金)からとなっています。