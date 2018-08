(災害情報を外国人にも提供する3か国語予報 Eng. 中文)

台風19号は21日午後に九州南部・奄美にかなり接近するでしょう。19号は、今年日本に接近した台風の中で強さ(最大風速)が2番目です。奄美での予想最大瞬間風速は60メートルです。21日から22日にかけて雨と風が特に強まるでしょう。また、台風20号も24〜25日頃に日本に影響する可能性があります。20号は進路が不確実で、日本に沿うように進む可能性もあるため、全国の広い範囲で油断ができません。

Typhonn No.19, TY, is heading for Southern Kyushu and Amami. The wind and rain will get the worst from 21th to 22th. In the Pacific side and Okinawa, the waves will be high from 20th. TY No.19 won't affect Tokyo or Kyoto directly, but TY No.20 may affect Japan in about 24〜25th.

第十九号台风越来越接近南九州、奄美. 从二十一号直達二十二号、台風会帯来暴风和大雨.第十九号台风大概不会接近东京、京都等等. 第二十号台风也許二十四号〜二十五号接近日本.

(気象予報士・甲斐 友貴)