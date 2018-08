『HiGH&LOW』シリーズの最新スピンオフ映画『DTC ‐湯けむり純情篇‐ from HiGH&LOW』と、累計発行部数1200万部に達した人気コミック『監獄学園』の平本アキラがコラボ。平本が本作の主人公3人組を描き下ろしたビジュアルが公開された。総合エンタテインメント・プロジェクト『HiGH&LOW』シリーズは、ダイナミックなアクションと映像表現で男たちの闘いと友情を描き、累計興収60億円と観客動員450万人を突破するなど熱い支持を集めている。その最新スピンオフ作品となる本作は、チーム・山王連合会のダン(三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBEの山下健二郎)、テッツ(劇団EXILEの佐藤寛太)、チハル(EXILE/FANTASTICSの佐藤大樹)の3人組(DTC)がバイク旅で巻き起こす奇跡の連続に、スカッと笑えてホロッと泣ける“純情”ムービーだ。平本が描き下ろしたビジュアルは、8月24日から2週間限定で4DX上映される『HiGH&LOW THE MOVIE』の入場者プレゼントとなるA4クリアファイルとして配布する。描き下ろしビジュアルでは公開済みのポスタービジュアル同様、DTCが広い路面の中心で、バイクを背景に決め顔を作っている。ポスタービジュアルの爽やかな雰囲気も残しつつ、ワイルドなイメージで描かれたDTCと精巧すぎるバイクのビジュアルに注目したい。クリアファイル裏面には、山下、佐藤寛太、佐藤大樹3人の役衣装撮り下ろしショットが掲載される。また、平本によりコミック版『DTC』オリジナルアナザーストーリーが「週刊少年マガジン」9月26日、10月3日発売号に2週にわたって掲載されることも決定した。映画『DTC ‐湯けむり純情篇‐ from HiGH&LOW』は9月28日より3週間限定で全国公開。