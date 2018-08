世の中には、目に見えない障害を抱える人が多く存在する。しかし彼らは、周囲から「嘘をついているでは」という疑いの目で見られたりして辛い思いをすることも少なくないようだ。このほどイギリスである母親が、見た目ではわからない重篤な疾患を抱えた息子を乗せて障害者用駐車スペースに車を止めたところ、見知らぬ人から心無いメモを貼りつけられた。『Metro』などが伝えている。



ランカシャー州ウィガンに住むエマ・ドハーティーさん(31歳)は8月14日、リバプールのアルダー・ヘイ子供病院でショッキングな出来事に見舞われた。



エマさんの息子ボビー・バルドウィン君(3歳)は、心臓に3つ穴が開いた状態で生まれた。3回の心臓手術や2回の胃、肺、横隔膜手術、動脈ステント手術など15以上もの手術を受けてきたという。ボビー君には肺動脈が無いため、血液が体中をうまく循環せず、長距離の歩行が困難になる。普段は車椅子を利用しているが、この日は病院の予約に遅れそうになっていたためにエマさんは病院駐車場の障害者スペースに駐車し、ボビー君を抱きかかえて院内へと走った。



しかしその様子を誰かが見ていたのだろう。エマさんがボビー君と再び車に戻ってくると、このようなメモが貼り付けられていたのだ。



「怠け者のインチキ女! 障害者なんか連れてないくせに! このスペースは障害者用なんだよ!!」



殴り書きされた心無いメモを見たエマさんは、大きなショックを受けた。イギリスでは、障害者は通称「ブルーバッジ」と呼ばれる青いケースに入れられた障害者駐車カードを所持している。エマさんもボビー君のためにこのブルーバッジを所有しており、カードにはボビー君の写真まで載せている。そしてこの日もエマさんは車内にブルーバッジを置いて車を離れた。それなのに、このような嫌がらせのメモを残されたのである。週に3回はボビー君を連れて病院を訪れているというエマさんは、これまで障害者用スペースに駐車してジロジロ見られたりすることはあったが、このようなメモを残されたことは一度もなかったと明かす。



「いつも通り病院に来たら、こんなメモを貼りつけられたので信じられませんでした。車内のブルーバッジを見なかったはずはなく、なのにこういう行為をする人がいるのです。全ての障害者が、目に見える疾患を抱えているわけではありません。息子の病は深刻なものなんです。こういう心無いことをする前に考えてほしい。とても不快です。」



エマさんはソーシャルメディアでメモをシェアし、こうした行為がどれほど人を傷つけ不快な思いをさせるかを綴った。すると似たような経験をした人から多くの反応があったという。最後にエマさんはこのように語った。



「同じような経験をした人の中には、ジロジロ見られたりする以外にも唾を吐きかけられたことがある人もいて驚きました。これは深刻な問題です。私は今回の件をシェアすることで、周りの人にもっと考えてもらいたいし、このような行為がなくなることを願っています。」



こうしたことはイギリスだけでなく、アメリカでも起こっている。昨年12月にはペンシルベニア州で、不治の病とされる小児の神経変性疾患「バッテン病」を抱えた7歳男児を持つ母親が、男児を連れてショッピングモール駐車場の障害者用スペースに駐車したところ、車のウインドーガラスに口紅で無神経な走り書きを残された。これに激怒した母親はFacebookでシェアし、世間へ「目に見えない障害者」への理解を求める呼びかけをした。



画像は『Metro 2018年8月15日付「Mother of terminally ill boy, 3, hits back at abusive note left on her car」(Picture: Emma Doherty / SWNS.com)』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)