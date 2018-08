本人に届いちゃうんですね!

8月13日、14日に東京の中野サンプラザ前広場で開催された「中野駅前大盆踊り大会」。この盆踊り大会では、一般的な盆踊り大会ではあまり見られない、生演奏に合わせての盆踊りやポップス曲を使った盆踊りなどが行われています。

その中で、DJのCellyさんは盆踊りのネタに人気ロックバンド「Bon Jovi(ボン・ジョヴィ)」の名曲「Livin’ On A Prayer」を流し、会場を盛り上げました。

その時の様子を自身のTwitterに「ボンジョビ盆踊り 本人達に届かないかな」とのコメントを添え投稿。そのユニークな選曲がSNS上のユーザに刺さり動画は拡散しました。

ボンジョビ盆踊り

本人達に届かないかな😫❤

This video of festival goers doing the traditional Japanese Bon Odori dance to Livin’ on a Prayer is going viral - please retweet it so Jon Bon Jovi himself can see it!@BonJovi@jonbonjovi@dbdavidbryan@hamptonwater_@irvingazoff pic.twitter.com/aR3NOsnI7c

- DJ Celly (@Celly_cecilia) 2018年8月16日