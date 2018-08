Yostarは、iOS/Android アプリ 『アズールレーン』の公式Twitterにて、SSレア軽空母「セントー」を公開しました。今回公開されたセントーは、とある理由から仲間の誰に対しても「先輩」と呼ぶ生真面目な性格だとのこと。構えている武器は、アーチェリーで使われる弓をイメージしたような見た目となっています。イラストは、SEGAの人気RPG『シャイニング』シリーズでお馴染みのTony先生(@Tony_T2ARTWORKS)が担当!「特型艦建造」にて期間限定ピックアップで実装予定です。なお、ピックアップ終了後には常設実装となります。『アズールレーン』は好評配信中。基本プレイ無料のアイテム課金制です。(C)2017 Manjuu Co.ltd & Yongshi Co.ltd All Rights Reserved.(C)2017 Yostar Inc. All Rights Reserved.