「世界で最も稼いだ女優2018」、スカーレット・ヨハンソンが大差で1位！
米経済誌「Forbes」が現地時間16日、毎年恒例の「世界で最も稼いだ女優」ランキングを発表。2018年版は映画『アベンジャーズ』シリーズでブラックウィドウを演じるスカーレット・ヨハンソンが、2位に1250万ドル（約13億8500万円）の大差をつけて1位に輝いた。
【写真】フォーブス誌「最も稼いだ女優2018」ランキング＜フォトギャラリー＞
2017年6月1日から2018年6月1日までを対象期間とし、税抜き前の概算収入に基づいて計算された「世界で最も稼いだ女優」ランキング。スカーレットの推定年収は4050万ドル（約44億9000万円）とのことだ。昨年はトップ10圏外だったが、映画『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』が公開され、昨年比で年収が4倍になったという。
2位は推定年収2800万ドル（約31億400万円）でアンジェリーナ・ジョリー。近年は国連の活動や監督業で忙しくしていたが、2014年の大ヒット・ディズニー映画『マレフィセント』の続編『Maleficent 2（原題）』に出演するギャラが、推定年収の大半を占めるとのことだ。
今回、トップ10に初登場したのは、映画『ワンダーウーマン』のガル・ガドット。続編出演のギャラの前払金や、コスメブランド「レブロン」のグローバルアンバサダー就任などが、ランクインに貢献したという。
米「Forbes」誌発表、「世界で最も稼いだ女優」トップ10は以下の通り。
1位 スカーレット・ヨハンソン／4050万ドル（約44億9000万円）
2位 アンジェリーナ・ジョリー／2800万ドル（約31億400万円）
3位 ジェニファー・アニストン／1950万ドル（約21億6100万円）
4位 ジェニファー・ローレンス／1800万ドル（約19億9500万円）
5位 リース・ウィザースプーン／1650万ドル（約18億2900万円）
6位 ミラ・クニス／1600万ドル（約17億7300万円）
7位 ジュリア・ロバーツ／1300万ドル（約14億4100万円）
8位 ケイト・ブランシェット／1250万ドル（約13億8500万円）
9位 メリッサ・マッカーシー／1200万ドル（約13億3000万円）
10位 ガル・ガドット／1000万ドル（約11億800万円）
【写真】フォーブス誌「最も稼いだ女優2018」ランキング＜フォトギャラリー＞
2017年6月1日から2018年6月1日までを対象期間とし、税抜き前の概算収入に基づいて計算された「世界で最も稼いだ女優」ランキング。スカーレットの推定年収は4050万ドル（約44億9000万円）とのことだ。昨年はトップ10圏外だったが、映画『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』が公開され、昨年比で年収が4倍になったという。
2位は推定年収2800万ドル（約31億400万円）でアンジェリーナ・ジョリー。近年は国連の活動や監督業で忙しくしていたが、2014年の大ヒット・ディズニー映画『マレフィセント』の続編『Maleficent 2（原題）』に出演するギャラが、推定年収の大半を占めるとのことだ。
今回、トップ10に初登場したのは、映画『ワンダーウーマン』のガル・ガドット。続編出演のギャラの前払金や、コスメブランド「レブロン」のグローバルアンバサダー就任などが、ランクインに貢献したという。
米「Forbes」誌発表、「世界で最も稼いだ女優」トップ10は以下の通り。
1位 スカーレット・ヨハンソン／4050万ドル（約44億9000万円）
2位 アンジェリーナ・ジョリー／2800万ドル（約31億400万円）
3位 ジェニファー・アニストン／1950万ドル（約21億6100万円）
4位 ジェニファー・ローレンス／1800万ドル（約19億9500万円）
5位 リース・ウィザースプーン／1650万ドル（約18億2900万円）
6位 ミラ・クニス／1600万ドル（約17億7300万円）
7位 ジュリア・ロバーツ／1300万ドル（約14億4100万円）
8位 ケイト・ブランシェット／1250万ドル（約13億8500万円）
9位 メリッサ・マッカーシー／1200万ドル（約13億3000万円）
10位 ガル・ガドット／1000万ドル（約11億800万円）