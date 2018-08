クエンティン・タランティーノがメガホンを取り、レオナルド・ディカプリオ、ブラッド・ピットが共演する話題作『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド(原題)/ Once Upon a Time in Hollywood』で、ブルース・リー役をマイク・モーが演じることが決定したとWrapほか複数メディアが報じている。

本作の舞台は、1969年のロサンゼルス。カルト集団マンソン・ファミリーが起こしたシャロン・テート殺害事件を背景に、ハリウッド映画界を描いた作品。ブルース・リー役に決まったマイクは、テレビシリーズ「Empire 成功の代償」などに出演。彼がYouTubeで公開したブルース・リーのトリビュート映像が話題になっていた。

そのほか、西部劇俳優リック・ダルトン役にレオナルド・ディカプリオ、リックのスタントマンであるクリフ・ブース役にブラッド・ピット、彼らの隣人である女優シャロン・テート役にマーゴット・ロビー、リックのエージェントのマービン・シュワルツ役にアル・パチーノ。バート・レイノルズ、ダコタ・ファニング、ルーク・ペリー、ダミアン・ルイスの出演も決まっている。

全米公開は2019年8月9日を予定している。 (細木信宏/Nobuhiro Hosoki)