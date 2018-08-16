アジア大会を戦うU-21日本代表

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　U-21日本代表は16日、アジア大会グループリーグ第2戦でパキスタンと対戦する。現地時間午後4時(日本時間午後6時)キックオフに先立ち、スターティングメンバーが発表された。

　14日のネパール戦からGK小島亨介(早稲田大)、MF長沼洋一(岐阜)、MF松本泰志(広島)を除く先発8人を入れ替え、MF遠藤渓太(横浜FM)、MF神谷優太(愛媛)、MF岩崎悠人(京都)らがスターティングメンバーに名を連ね、キャプテンマークはDF板倉滉(仙台)に託された。

　ネパールに1-0の完封勝利を収めている日本は、19日の第3戦でベトナムと対戦。まずは各組上位2チーム、各組3位チームの上位4チームに与えられる決勝トーナメント進出を目指す。

<出場メンバー>

[U-21日本代表]

GK 1 小島亨介(早稲田大)

DF 3 岡崎慎(FC東京)

DF 4 板倉滉(仙台)

DF 19 大南拓磨(磐田)

MF 2 長沼洋一(岐阜)

MF 11 遠藤渓太(横浜FM)

MF 13 岩崎悠人(京都)

MF 14 松本泰志(広島)

MF 17 神谷優太(愛媛)

FW 9 旗手怜央(順大)

FW 18 前田大然(松本)

控え

GK 12 オビ・パウエル・オビンナ(流通経済大)

DF 5 杉岡大暉(湘南)

DF 7 原輝綺(新潟)

DF 20 立田悠悟(清水)

MF 6 初瀬亮(G大阪)

MF 8 三笘薫(筑波大)

MF 10 三好康児(札幌)

MF 16 渡辺皓太(東京V)

FW 15上田綺世(法政大)

監督

森保一