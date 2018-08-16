初戦から先発8人入れ替え…2連勝狙う森保J、DF板倉、MF岩崎らがスタメン
U-21日本代表は16日、アジア大会グループリーグ第2戦でパキスタンと対戦する。現地時間午後4時(日本時間午後6時)キックオフに先立ち、スターティングメンバーが発表された。
14日のネパール戦からGK小島亨介(早稲田大)、MF長沼洋一(岐阜)、MF松本泰志(広島)を除く先発8人を入れ替え、MF遠藤渓太(横浜FM)、MF神谷優太(愛媛)、MF岩崎悠人(京都)らがスターティングメンバーに名を連ね、キャプテンマークはDF板倉滉(仙台)に託された。
ネパールに1-0の完封勝利を収めている日本は、19日の第3戦でベトナムと対戦。まずは各組上位2チーム、各組3位チームの上位4チームに与えられる決勝トーナメント進出を目指す。
<出場メンバー>
[U-21日本代表]
GK 1 小島亨介(早稲田大)
DF 3 岡崎慎(FC東京)
DF 4 板倉滉(仙台)
DF 19 大南拓磨(磐田)
MF 2 長沼洋一(岐阜)
MF 11 遠藤渓太(横浜FM)
MF 13 岩崎悠人(京都)
MF 14 松本泰志(広島)
MF 17 神谷優太(愛媛)
FW 9 旗手怜央(順大)
FW 18 前田大然(松本)
控え
GK 12 オビ・パウエル・オビンナ(流通経済大)
DF 5 杉岡大暉(湘南)
DF 7 原輝綺(新潟)
DF 20 立田悠悟(清水)
MF 6 初瀬亮(G大阪)
MF 8 三笘薫(筑波大)
MF 10 三好康児(札幌)
MF 16 渡辺皓太(東京V)
FW 15上田綺世(法政大)
監督
森保一
14日のネパール戦からGK小島亨介(早稲田大)、MF長沼洋一(岐阜)、MF松本泰志(広島)を除く先発8人を入れ替え、MF遠藤渓太(横浜FM)、MF神谷優太(愛媛)、MF岩崎悠人(京都)らがスターティングメンバーに名を連ね、キャプテンマークはDF板倉滉(仙台)に託された。
ネパールに1-0の完封勝利を収めている日本は、19日の第3戦でベトナムと対戦。まずは各組上位2チーム、各組3位チームの上位4チームに与えられる決勝トーナメント進出を目指す。
<出場メンバー>
[U-21日本代表]
GK 1 小島亨介(早稲田大)
DF 3 岡崎慎(FC東京)
DF 4 板倉滉(仙台)
DF 19 大南拓磨(磐田)
MF 2 長沼洋一(岐阜)
MF 11 遠藤渓太(横浜FM)
MF 13 岩崎悠人(京都)
MF 14 松本泰志(広島)
MF 17 神谷優太(愛媛)
FW 9 旗手怜央(順大)
FW 18 前田大然(松本)
控え
GK 12 オビ・パウエル・オビンナ(流通経済大)
DF 5 杉岡大暉(湘南)
DF 7 原輝綺(新潟)
DF 20 立田悠悟(清水)
MF 6 初瀬亮(G大阪)
MF 8 三笘薫(筑波大)
MF 10 三好康児(札幌)
MF 16 渡辺皓太(東京V)
FW 15上田綺世(法政大)
監督
森保一
外部サイト
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