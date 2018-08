たとえ家族であっても、それが愛する我が子であっても油断してはならない。

ネットショッピングで使用するサイトのアカウントなどは、自分以外は簡単にアクセスできないよう、細心の注意を払う必要がある。

そう痛感した母親がここにいる。

米アリゾナ州スコッツデールに住むTwitterユーザー「princess ria@R_tatas」さんのいとこのママ、つまり投稿者のおばさんである。

まずは、投稿者のいとこにあたる少女の、これでもかと言わんばかりの「ドヤ顔」をご覧いただこう。

My badass little cousin ordered $300 worth of toys w/o my aunt & uncle knowing. This is a picture of how everyone found out. pic.twitter.com/wHWVhsMBYI

- princess ria (@R_tatas) 2018年8月11日