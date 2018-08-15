¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤¾¤Ã¤³¤ó¡ªÎø¿Í¤ÎÊ¬¸ü¤¤¿°¤ÈÈ¾Æý¥É¥ì¥¹»Ñ¤¬À¸ÂÃ¥â¥Î
¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª(43)¤È¸òºÝÃæ¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿Í¥â¥Ç¥ë¡¢¥«¥ß¥é¡¦¥â¥í¡¼¥Í(21)¤ÎÊ¬¸ü¤¤¿°¤ÈÈ¾Æý¥É¥ì¥¹»Ñ¤¬¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤³¤Ü¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ç¥«¥Ñ¥¤¡ª¿¿¤ó´Ý¤ÊÇúÆý¤ÇÇº»¦¤¹¤ë¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤Î¿·Èà½÷/¼Ì¿¿¡§SPLASH/¥¢¥Õ¥í
ÀèÆü¤Ï¡¢Êì¿Æ¤È°ì½ï¤Ë¥Ñ¥Ñ¥é¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¡¢ÉáÄÌ¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Î¥«¥ß¥é¤ÎÇúÆý¤È¤¯¤Ó¤ì¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤¬Ä¶¥»¥¯¥·¡¼¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¥ì¥ª¤È¥Ð¥«¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤¬¥Ñ¥Ñ¥é¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥ª¤Ï¡¢¤ªÆÀ°Õ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ÈÃ»¥Ñ¥ó¡¢ÌîµåË¹¤È¤¤¤¦½Ð¤ÇÎ©¤Á¤À¤¬¡¢¥«¥ß¥é¤Ï¡¢¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤Î¥É¥ì¥¹¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÆýË¼¤¬È¾Ê¬¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹¤ËÇþ¤ï¤éË¹»Ò¤È¤¤¤¦½Ð¤ÇÎ©¤Á¡£
¥Ü¡¼¥È¤Ë¾è¤ê¹þ¤àÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë»æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ê¤¬¤é¤âÂç¿Í¤Ó¤¿´é¤Ä¤¤äÊ¬¸ü¤¤¿°¤¬´±Ç½Åª¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤êÏª½Ð¤·¤¿¶»¸µ¤â¡¢¥Ó¥¥Ë¤è¤ê¤«¤¨¤Ã¤Æ¥»¥¯¥·¡¼¤À¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥ß¥é¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¥»¥¯¥·¡¼¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤âÈþ¤·¤¯´±Ç½Åª¡ª¡×¡Ö¥ì¥ª¤¬Îº¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¡×¡Ö¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¤â´éÉé¤±¤Î¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¿°¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤Ë21ºÐ¡©¡×¡Ö¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥Ú¥¹´éÉé¤±¤ÎÈ¾Æý¥É¥ì¥¹¤ÏÀ¸ÂÃ¤â¤Î¡ª¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Æù´¶Åª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤ÎÊý¤¬Ì¥ÎÏÅª¡×¤È¶Ã¤¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤â¡¢¤º¤Ã¤ÈÊú¤¹ç¤Ã¤ÆÇ»¸ü¤Ê¥¥¹¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¥Ñ¥Ñ¥é¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ò¤È»þ¤âÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¥ì¥ª¤Ï¥«¥ß¥é¤Ë¤¾¤Ã¤³¤ó¤Î¤è¤¦¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÉã¿Æ¤Ï90Ç¯Âå¤Ë³èÌö¤·¤¿¡¢Ä¶¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿Í¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¤Î¥Þ¥¥·¥â¡¦¥â¥í¡¼¥Í¡¢Êì¿Æ¤Ï¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Á¡¼¥Î¤ò¼Í»ß¤á¤¿¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿Í½÷Í¥¤Î¥ë¥·¥é¡¦¥½¥é¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤Ë»÷¤Æ¤âÈþ¿Í¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤È¤¤¤¦¡¢·Ã¤Þ¤ì¤¿°äÅÁ»Ò¤Î»ý¤Á¼ç¤Î¤è¤¦¤À¡£¡ÊMovie Walker¡¦NYºß½»/JUNKO¡Ë