ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡ßÁó°æÍ¥¡Ø»Â¡¢¡Ù¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×½ÐÉÊ·èÄê¡õ¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿²ò¶Ø
¡¡ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤ÈÁó°æÍ¥¤¬¶¦±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø»Â¡¢¡Ù¤¬¡¢9·î6¡Á16Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè43²ó¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø»Â¡¢¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡ÄÍËÜ¿¸Ìé´ÆÆÄ¤ÏËÜºî¤Ç¡¢´ÆÆÄ¡¦½Ð±é¡¦µÓËÜ¡¦»£±Æ¡¦ÊÔ½¸¡¦À½ºî¤ò·óÇ¤¡£´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç½é¤Î»þÂå·à¤ËÄ©¤à¡£Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢250Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÊ¿ÏÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¿¹ñÆâ¤¬¡¢³«¹ñ¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤ÇÂç¤¤¯ÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¹¾¸Í»þÂåËö´ü¤Î¹¾¸Í¶á¹Ù¤ÎÇÀÂ¼¡£»þÂå¤ÎÇÈ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¤Ò¤È¤ê¤ÎÏ²¿Í¤È¡¢Èà¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¡¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢À¸¤È»à¤ÎÌäÂê¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡ÀèÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ø¤Î½ÐÉÊ¤ËÂ³¤¡¢ËÌÊÆºÇÂç¤Î¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ø»²²Ã¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¢¡¼¥È·Ï±Ç²è¤Îµð¾¢¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºÉôÌç¤Ø¤Î¡¢ÆüËÜ¤«¤éÍ£°ì¤Î½ÐÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËùàËÜ´ÆÆÄ¤Ï¡¢89Ç¯¤Î¡ØÅ´ÃË TETSUO¡Ù°ÊÍè¡¢¡ØÅ´ÃËII BODY HAMMER¡Ù¡ØÅìµþ¥Õ¥£¥¹¥È¡Ù¡ØBULLET BALLET¡¿¥Ð¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ð¥ì¥¨¡Ù¡ØÁÐÀ¸»ù¡Ù¡ØÏ»·î¤Î¼Ø¡Ù¡Ø¥ô¥£¥¿¡¼¥ë¡Ù¡ØKOTOKO¡Ù¡ØÌî²Ð¡Ù¤È¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ò³¤³°¤Î±Ç²èº×¤Ë½ÐÉÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±±Ç²èº×¤Ø¤Î½ÐÉÊ¾ðÊó¤È¤È¤â¤Ë¡¢±Ç²èËÜÊÔ¤ÎÈþ¤·¤¤¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ùàËÜ´ÆÆÄ¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤ÇºÍµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÏ²¿Í¤òÞÕ¿È¤ÎÎÏ¤Ç±é¤¸¤¿ÃÓ¾¾¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÔ²º¤Ê»þÂå¤ËÀº°ìÇÕÀ¸¤¤ë¡¢Ï²¿Í¤ÎÎÙ¿Í¤Ç¤¢¤ëÇÀ²È¤ÎÌ¼¤òÑÛ¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤ÇÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÁó°æ¤Î»Ñ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø»Â¡¢¡Ù¤Ï11·î24Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø»Â¡¢¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡ÄÍËÜ¿¸Ìé´ÆÆÄ¤ÏËÜºî¤Ç¡¢´ÆÆÄ¡¦½Ð±é¡¦µÓËÜ¡¦»£±Æ¡¦ÊÔ½¸¡¦À½ºî¤ò·óÇ¤¡£´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç½é¤Î»þÂå·à¤ËÄ©¤à¡£Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢250Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÊ¿ÏÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¿¹ñÆâ¤¬¡¢³«¹ñ¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤ÇÂç¤¤¯ÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¹¾¸Í»þÂåËö´ü¤Î¹¾¸Í¶á¹Ù¤ÎÇÀÂ¼¡£»þÂå¤ÎÇÈ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¤Ò¤È¤ê¤ÎÏ²¿Í¤È¡¢Èà¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¡¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢À¸¤È»à¤ÎÌäÂê¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡ÀèÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ø¤Î½ÐÉÊ¤ËÂ³¤¡¢ËÌÊÆºÇÂç¤Î¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ø»²²Ã¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¢¡¼¥È·Ï±Ç²è¤Îµð¾¢¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºÉôÌç¤Ø¤Î¡¢ÆüËÜ¤«¤éÍ£°ì¤Î½ÐÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËùàËÜ´ÆÆÄ¤Ï¡¢89Ç¯¤Î¡ØÅ´ÃË TETSUO¡Ù°ÊÍè¡¢¡ØÅ´ÃËII BODY HAMMER¡Ù¡ØÅìµþ¥Õ¥£¥¹¥È¡Ù¡ØBULLET BALLET¡¿¥Ð¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ð¥ì¥¨¡Ù¡ØÁÐÀ¸»ù¡Ù¡ØÏ»·î¤Î¼Ø¡Ù¡Ø¥ô¥£¥¿¡¼¥ë¡Ù¡ØKOTOKO¡Ù¡ØÌî²Ð¡Ù¤È¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ò³¤³°¤Î±Ç²èº×¤Ë½ÐÉÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±±Ç²èº×¤Ø¤Î½ÐÉÊ¾ðÊó¤È¤È¤â¤Ë¡¢±Ç²èËÜÊÔ¤ÎÈþ¤·¤¤¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ùàËÜ´ÆÆÄ¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤ÇºÍµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÏ²¿Í¤òÞÕ¿È¤ÎÎÏ¤Ç±é¤¸¤¿ÃÓ¾¾¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÔ²º¤Ê»þÂå¤ËÀº°ìÇÕÀ¸¤¤ë¡¢Ï²¿Í¤ÎÎÙ¿Í¤Ç¤¢¤ëÇÀ²È¤ÎÌ¼¤òÑÛ¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤ÇÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÁó°æ¤Î»Ñ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø»Â¡¢¡Ù¤Ï11·î24Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£